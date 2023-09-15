▲ 【iPhone15】蘋果iPhone15今晚8時預售 舜宇光學升逾3%

蘋果（Apple，美：AAPL）正式發布新一代iPhone 15系列，並將於本港時間晚上8時預售，9月22日起上市。蘋果官網Apple Store現已進入維護模式，寫有一行「我們都急不及待」。部分手機設備股造好，其中舜宇光學 （02382） 升逾3%，高見63.6元，瑞聲 （02018） 升逾1%，高見14.14元，高偉電子 （01478） 升逾4%，高見15.2元。

iPhone 15售價為6,899港元起；iPhone 15 Plus則為7,699港元起。至於iPhone 15 Pro為8,599港元起；iPhone 15 Pro Max則為10,199港元起。

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責任編輯︰梁浩碩