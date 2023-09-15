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【機迷熱話】PS5推紅藍銀三款新色外殼　10月預購最遲明年出貨

科技 15:18 2023/09/15

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Sony日前在直播節目「State of Play」中宣布，PlayStation 5（PS5）主機護蓋以及手掣迎來全新配色「地心系列」（Deep Earth Collection），分別是火山紅、鈷藍色與亮灰銀。Sony表示，新護蓋和手掣將於10月開始預售，其中銀色款需要等到明年1月才出貨。

【AI把關】《決勝時刻》遊戲引入AI工具　助審核玩家語音內容

【機迷熱話】PlayStation串流掌機亮相　需配合PS5遊玩　售約$1,568

Sony設計師青柳聡表示，在製作DualSense無線手掣與PS5主機護蓋系列時，從地球深處美麗又充滿力量的色調獲得啟發，因此是次新系列就包括火山紅、鈷藍色與亮灰銀，分別代表著地球元素中的融岩、礦石和金屬。

地心系列的新主機護蓋及手掣的售價，分別為468港元及588港元，10月4日起開始預售。紅色和藍色的款式將於11月3日正式上市，但銀色款則要等到明年1月26日才則正式發貨。

【機迷熱話】高通瞄準遊戲掌機市場　推出Snapdragon G系列芯片

責任編輯：曾曉汶

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