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美國三大車廠工人首集體罷工 要求加薪4成

環球經濟金融 15:04 2023/09/15

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美國汽車工人聯合會（UAW）宣布，約1.27萬名成員會於三間工廠聯合罷工，為史無前例同時舉行罷工。工會要求資方加薪4成，罷工期間多款受歡迎車型生產受阻。

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UAW與資方衝突持續數周，工會要求獲得更大份額的鏟車利潤，並就汽車製造商轉向發展電動車而加強勞工就業保障。

工會希望加薪40%，資方只願意加薪最多兩成，拒絕給予工會要求的關鍵福利待遇。資方沒有取消分級薪酬制，新員工需工作8年才可獲得與資深員工同等收入，也不符合工會要求。

福特則表示UAW的提議，將使公司在美勞動力成本增加一倍，難與Tesla等對手競爭，罷工也可能令UAW成員今年的花紅金額大減。

舊有合約到期前兩小時，UAW主席費恩（Shawn Fain）發聲明宣布罷工。受影響工廠包括通用汽車（General Motors ）、福特汽車（Ford Motors）及Stellantis旗下三間車廠。

費恩形容今次為有史以來首次，三大汽車商旗下車廠同時罷工。據悉，福特Bronco、Jeep Wrangler及雪佛蘭（Chevrolet）Colorado等受歡迎車型生產綫停擺。

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工會擁有8.25億美元（約64.35億港元）的罷工基金，而今次暫時推遲成本更高的全體罷工，僅採取具針對性罷工或限制罷工薪金成本。

Stellantis料有可供超過90日使用的吉普車庫存，但根據該公司財務報告數據，該公司今次涉及罷工的工廠關閉一周，或導致收入減少超過3.8億美元（約29.64億港元）。

AutoForecast Solutions生產預測員Sam Fiorani指，今次行動更似象徵性罷工，帶來的實際破壞未必很大。有限罷工將導致三大汽車商每周減產2.4萬輛車，但買家目前願意等待。

他估計談判進展若未如工會預期，工會料於未來一至兩周内升級罷工行動。

德意志銀行估計如全面罷工，為每間受影響汽車製造商每周料減少4億至5億美元（約31.2億至39億港元）利潤。

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責任編輯：鄭錦玲

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