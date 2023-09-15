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勞資未達協議 美國三大車企工人正式罷工

環球政經 14:59 2023/09/15

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在未能達成新的勞資協議後，美國聯合汽車工人工會（UAW）在通用汽車（GM）、福特（F）和Stellantis（STLA）三大汽車製造商的工廠同時發起罷工，這是美國幾十年來最重大的工業勞工行動之一。

罷工中斷了多款熱門車型的生產，受影響的員工總數達12,700人。UAW要求加薪40%，並在該行業向電動汽車轉型的過程中加強工作保障。

雖然這些有針對性的罷工被認為更多是象徵性的，而非破壞性的，但如果談判不能達成有利的協議，罷工可能會升級為更大規模的罷工。汽車製造商和UAW一直在工資要求和其他關鍵福利問題上存在分歧，這給該行業及其工人帶來了潛在的挑戰。

罷工的影響超出了汽車製造商的範圍，影響到供應商和依賴其營運的行業。

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

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美國總統拜登（Joe Biden）一直在推動電動汽車補貼政策，他面臨的挑戰是如何平衡政府的電動汽車戰略與美國汽車工會（UAW）的利益。

汽車行業的混亂為特斯拉（TSLA）、豐田（TM）、本田（HMC）等非工會汽車製造商創造機會，這些公司的汽車銷量在美國汽車銷量中佔很大比重。罷工持續的時間越長，對受影響汽車製造商的收益威脅就越大，每周可能造成數億美元的生產損失。

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撰文 : 林斯凱

本田 豐田 福特 拜登 補貼 經濟 罷工 美國 中國 美元

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