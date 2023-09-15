傳Google將發布新版本對話式AI 挑戰GPT-4

據《TheInformation》周四引述消息人士報道，Google已允許部分公司提前使用其名為「雙子座（Gemini）」的對話式人工智能（AI）軟件，軟件版本仍為早期版本。

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雖然開發人員目前已可使用Gemini，但據說Google正在開發一個更大的版本，可能與GPT-4相當。該公司計劃通過其Google Cloud Vertex AI服務向企業提供Gemini。

此舉被視為對OpenAI的GPT-4模型的直接回應。Gemini由一系列大型語言模型（LLM）組成，旨在為各種應用提供支持，包括聊天機器人、文本摘要、內容生成（如電子郵件草稿、音樂歌詞和新聞報道），甚至協助軟件工程師編寫代碼和根據用戶請求生成原始圖像。

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