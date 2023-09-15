【Apple更新】iOS 17 5大安全性更新　將自動刪除驗證碼

蘋果（Apple）日前舉行發布會，除公布iPhone 15系列外，亦宣布在香港時間下周二（19日）正式推出iOS 17系統。而iOS 17將帶來多項安全性更新，保障用户私穩。

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隨社會愈趨重視網絡安全，多個應用程式或網頁均需用户在登入時進行雙重認證，輸入短訊驗證碼。而更新到iOS 17後，用户可開啟「自動清除」功能，在使用「自動填寫」功能輸入驗證碼後，系統會自動刪除經「訊息」和「郵件」傳送的驗證碼，期望能防止一些可預測的驗證碼被盜用。

其次，iOS 17私密瀏覽將更安全。iOS 17用户只要開啟「需要Face ID來解鎖私密瀏覽」功能，每次關掉瀏覽器Safari或在iPhone上鎖後，系統都會要求用户使用Face ID（臉部辨識系統）重新進入無痕頁面。而此功能亦增至macOS Sonoma，Face ID則會以密碼或Touch ID（指紋辨識感應器）取代。

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圖片庫私隱權限 6個月後可再次選擇

除加入Face ID解鎖私密瀏覽外，iOS 17同時新增「進階追蹤及指紋辨識保護」功能，進一步加強Safari等程式的安全性。廣告商會在網頁鏈結加入追蹤數據，以在網絡上追蹤用户的動向，甚至獲得其IP地址。而iOS 17則能在Safari、「郵件」及「訊息」中自動檢測到附有追蹤數據的連結，並實時移除相關部分。用户能針對所有瀏覽或私密瀏覽開啟此功能。

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另外，iOS 17亦對圖片庫的私隱權限進行了更新。新下載的應用程式只會在用家首次使用時要求圖庫權限，但更新版的iOS系統會在用户允許程式存取照片後6個月，再次彈出獲取權限的通知。若用户選擇「限制訪問」，便要在每次進入應用程式時選擇特定的照片或影片供程式存取。

最後提及的新功能「Check In」則是保障用户人身安全。用户能設定手機在自己到達目的地後，自動傳送訊息予已選定的家人或朋友。而當功能發現用户未有到達目的地，它會知悉其已選定的聯絡人。Apple表示，功能會將用户的位置、電量、網絡狀況和最後使用iPhone的時間傳送給聯絡人。

責任編輯：歐朗欣

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