【香港夜繽紛】啤酒節及消費現金回贈　恒隆旗下商場連推夜消費活動

為響應政府推動香港夜經濟，恒隆地產旗下七大商場推出連串「夜消費」活動，舉辦夜市專屬優惠及限定活動，部分商戶更延長營業時間至晚上11時。即日起至9月30日，恒隆商場推出「hello 限時獨家賞」推廣活動，送出2套商務艙來回機票、18套經濟艙來回機票等旅遊獎賞。

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恒隆亦重點推出限定夜市活動「啤酒節 2023」及「Late Night Delights 消費現金回贈企劃」晚間消費優惠，吸引市民於夜間外出消費。中秋將至，山頂廣場更籌辦秋日市集，於場內設置花燈裝置、特色市集及工作坊等與市民齊賀佳節。

恒隆於即日起至9月30日，推出「hello 限時獨家賞」推廣活動。hello 會員於活動期間在恒隆旗下指定七大商場及中環物業，憑單一電子消費滿指定金額，即有機會贏取豐富大獎──香港航空札幌來回商務艙機票乙套，精彩獎賞還有香港航空日韓台泰經濟艙來回機票、出遊必備的3香港30日數據通行證及高科技FOREO LUNA™ 4 淨透舒緩潔面儀。機會千載難逢，齊齊落力消費，隨時有機會贏取環球機票獎賞。

hello限時獨家賞詳情

活動日期： 2023年9月14日至30日 (共17天)

指定商場： Fashion Walk (銅鑼灣記利佐治街/百德新街/加寧街/京士頓街)

山頂廣場(太平山山頂道118號)

家樂坊(旺角旺角登打士街56號)

雅蘭中心(旺角彌敦道625及639號)

荷李活商業中心(旺角彌敦道610號)

印刷行(中環都爹利街6號)

樂成行(中環都爹利街13號／雪廠街22號)

渣打銀行大廈(中環德輔道中4- 4A號)

都爹利街1號(中環都爹利街1號)

康怡廣場(鰂魚涌康山道1-2號)

淘大商場(九龍灣牛頭角道77號)

旅遊獎賞： 單筆電子消費淨額滿 獎賞 名額

3,000 至19,999元 3香港 30日數據通行證 - 環球 3GB （1張） 169

20,000至39,999元 FOREO LUNA™ 4 淨透舒緩潔面儀（1個） 20

40,000至69,999元 香港航空-曼谷來回機票（經濟艙）（1套） 4

香港航空-台北來回機票（經濟艙）（1套） 2

70,000至99,999 香港航空-福岡來回機票（經濟艙）（1套） 2

香港航空-名古屋來回機票（經濟艙）（1套） 2

香港航空-冲繩來回機票（經濟艙）（1套） 2

香港航空-首爾來回機票（經濟艙）（1套） 2

100,000至199,999元 香港航空-東京來回機票（經濟艙）（1套） 2

香港航空-大阪來回機票（經濟艙）（1套） 2

200,000元或以上 香港航空-札幌來回機票（商務艙）（1套） 2

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責任編輯：李智賢

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