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【香港夜繽紛】啤酒節及消費現金回贈　恒隆旗下商場連推夜消費活動

商業 19:00 2023/09/15

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為響應政府推動香港夜經濟，恒隆地產旗下七大商場推出連串「夜消費」活動，舉辦夜市專屬優惠及限定活動，部分商戶更延長營業時間至晚上11時。即日起至9月30日，恒隆商場推出「hello 限時獨家賞」推廣活動，送出2套商務艙來回機票、18套經濟艙來回機票等旅遊獎賞。

【香港夜繽紛】沙田新城市廣場賞樂晚會　中秋國慶長假料升15%人流

恒隆亦重點推出限定夜市活動「啤酒節 2023」及「Late Night Delights 消費現金回贈企劃」晚間消費優惠，吸引市民於夜間外出消費。中秋將至，山頂廣場更籌辦秋日市集，於場內設置花燈裝置、特色市集及工作坊等與市民齊賀佳節。

恒隆於即日起至9月30日，推出「hello 限時獨家賞」推廣活動。hello 會員於活動期間在恒隆旗下指定七大商場及中環物業，憑單一電子消費滿指定金額，即有機會贏取豐富大獎──香港航空札幌來回商務艙機票乙套，精彩獎賞還有香港航空日韓台泰經濟艙來回機票、出遊必備的3香港30日數據通行證及高科技FOREO LUNA™ 4 淨透舒緩潔面儀。機會千載難逢，齊齊落力消費，隨時有機會贏取環球機票獎賞。

hello限時獨家賞詳情

活動日期：    2023年9月14日至30日 (共17天)
指定商場：    Fashion Walk (銅鑼灣記利佐治街/百德新街/加寧街/京士頓街) 
                  山頂廣場(太平山山頂道118號)
                  家樂坊(旺角旺角登打士街56號)
                  雅蘭中心(旺角彌敦道625及639號)
                  荷李活商業中心(旺角彌敦道610號)
                  印刷行(中環都爹利街6號)
                  樂成行(中環都爹利街13號／雪廠街22號)
                  渣打銀行大廈(中環德輔道中4- 4A號)
                  都爹利街1號(中環都爹利街1號)
                  康怡廣場(鰂魚涌康山道1-2號)
                  淘大商場(九龍灣牛頭角道77號)

旅遊獎賞：    單筆電子消費淨額滿          獎賞                                                            名額
                  3,000 至19,999元          3香港 30日數據通行證 - 環球 3GB （1張）          169
                  20,000至39,999元         FOREO LUNA™ 4 淨透舒緩潔面儀（1個）           20
                  40,000至69,999元         香港航空-曼谷來回機票（經濟艙）（1套）            4
                                                     香港航空-台北來回機票（經濟艙）（1套）            2
                  70,000至99,999            香港航空-福岡來回機票（經濟艙）（1套）            2
                                                     香港航空-名古屋來回機票（經濟艙）（1套）         2
                                                     香港航空-冲繩來回機票（經濟艙）（1套）            2
                                                     香港航空-首爾來回機票（經濟艙）（1套）            2
                  100,000至199,999元     香港航空-東京來回機票（經濟艙）（1套）             2
                                                    香港航空-大阪來回機票（經濟艙）（1套）             2
                 200,000元或以上            香港航空-札幌來回機票（商務艙）（1套）             2

【眾怒難犯】傑尼斯事務所醜聞纏身　25%日上市公司或撤回合作計劃

責任編輯：李智賢

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