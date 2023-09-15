3A級擬真競速賽車遊戲《巔峰極速》事前登錄開啟！ 衝破極限馳騁賽場 飆出輝煌傳奇

龍邑遊戲於今（15）日宣布，取得由網易遊戲開發的3A級擬真競速遊戲《巔峰極速》台港澳代理權，即日起全平台事前登錄正式開啟，只要預註冊玩家達到指定門檻，豐富獎勵等你解鎖！

《巔峰極速》為國際頂級開發引擎Unreal4開發，並與知名賽車遊戲開發大廠Codemasters深度合作，全方位還原最真實的駕車、競速體驗，讓玩家能自由馳騁在全球賽道之中，感受極速狂飆的快感。

● 《巔峰極速》台港澳上線預告片

Codemasters深度合作開發，媲美主機大作的沉浸式競速體驗



《巔峰極速》與製作真實競速類遊戲聞名全球Codemasters深度合作，採用Unreal 4引擎和Codemasters專用的EGO物理引擎，玩家不僅能夠自由切換多種駕駛視角，還能精準控制油門開度，實現腎上腺素飆升的極限操作可能。

《巔峰極速》開發團隊由一群熱愛賽車文化、為車而狂的愛好者共同聚集而成，致力提供最爽快的競速樂趣、最真實的駕車體驗，讓每一位追求突破的愛車同好，都能獲得跨世代的賽車遊戲體驗。視覺、觸覺、聽覺等全方位的感官刺激，提供更加身歷其境的感受，打造在手機上也能實現媲美主機賽車遊戲的絕佳體驗。

百輛跑車任你蒐集，車輛外觀、性能改裝自由定義

《巔峰極速》獲得了40多家汽車品牌正版授權，集結法拉利、藍寶堅尼、奧斯頓 • 馬丁、保時捷等超過100輛跑車，遊戲採用1:1雷射掃描3D建模，從車門、車窗到音響，忠實還原車輛從內到外的細節，體驗最真實的擬真感受。

遊戲內的改裝功能更是比照現實般自由豐富，車繪工廠中提供客製化車漆、車身貼花，同時也能定制輪胎、輪殼、剎車、尾翼，進行性能提升，讓玩家發揮創意打造獨一無二的專屬愛車。

全球頂尖賽道盡情馳騁，天氣系統帶來極致視覺體驗

《巔峰極速》遊戲內實裝多條世界著名賽道，讓玩家足不出戶也能親身感受真實賽道的狂飆快感。芝加哥、舊金山、阿布達比、巴塞隆納、阿姆斯特丹等全球各地的街道與專業賽道等你一一征服。

除此之外，遊戲內更引進了動態天氣系統，晝夜交替、晴雨更迭，真實模擬天氣變化。玩家還能真切感受到草地及賽道上不同的操作反饋體驗，身歷其境感受更加立體的視覺體驗與駕駛樂趣。

事前登錄活動開跑，車友集結豐富獎勵等你解鎖

即日起《巔峰極速》事前登錄網頁已正式開啟，官方準備一連串福利，只要玩家在事前登錄活動達到一定門檻，即可獲得鑽石、鑽石鑰匙等豪華獎勵，在遊戲內抽取夢幻跑車，實現超跑自由！

● 預約人數達成50,000：1000金幣

● 預約人數達成100,000：鑽石鑰匙*1

● 預約人數達成500,000：鑽石*180

● 預約人數達成800,000：鑽石*180

● 預約人數達成1,000,000：官網限定紀念貼花

除了事前登錄活動，更推出了車友集結加碼活動，玩家邀請車友完成註冊，即可在遊戲正式上線時，獲得車輛升級專屬獎勵。

● 召集車友1人：性能改裝專屬禮包 金幣*500

● 召集車友2人：外觀改裝專屬禮包 金幣*750

● 召集車友3人：鑽石鑰匙*1 金幣*1000

● 《巔峰極速》事前登錄頁：https://www.racingmaster.game/tw/

《巔峰極速》已正式啟動事前登錄，除在官方事前登錄頁面參與可獲得豐富獎勵外，iOS及GooglePlay商店也同步開啟預註冊，玩家千萬別錯過！未來《巔峰極速》也將持續釋出遊戲情報，歡迎玩家密切關注官方網站以及粉絲團，隨時掌握遊戲最新消息。

● 《巔峰極速》iOS預註冊：https://apps.apple.com/tw/app/%E5%B7%94%E5%B3%B0%E6%A5%B5%E9%80%9F/id6450006659

● 《巔峰極速》GooglePlay預註冊：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.longe.racehmt

● 《巔峰極速》FB官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/RacingMasterHMT

(特約)