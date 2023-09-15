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【香港夜繽紛】沙田新城市廣場賞樂晚會　中秋國慶長假料升15%人流

商業 17:00 2023/09/15

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為響應政府的「香港夜繽紛」計劃，沙田新城市廣場即日起舉行一連串晚間推廣活動及消費獎賞吸客，鼓勵市民夜間消費。打頭陣的是Night Fever夜遊三重賞，顧客晚上8時後消費可享雙倍積分、額外2小時免費泊車優惠及消費回贈三重精彩禮遇，場內多間食肆更會推出夜間美食優惠。

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為迎接中秋及國慶長假，商場除設置5米巨型月亮及發光兔仔打卡裝置、安排應節恐龍燈籠換領外，更於9月29日起一連三晚舉辦戶外中秋節賞樂晚會，邀請人氣歌手現場Busking表演。此外於9月26日至10月25日亦會舉辦《Monchhichi好玩恐龍遊樂園及市集》，日本人氣卡通Monchhichi將首次化身恐龍造型現身期間限定店，獨家發售多款以恐龍造型的主題精品。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示：「新城市廣場為配合政府推動夜經濟，特別推出中秋賞樂晚會及聯乘人氣卡通Monchhichi舉行期間限定店及市集吸客，亦推出晚間消費獎賞、額外免費拍車及會員雙倍積分，以刺激市民夜間消費意欲。」

Night Fever三重賞

即日至10月31日，新城市廣場推出晚上8時後的專屬優惠「Night Fever夜遊三重賞」，吸引顧客外出晚膳、睇戲兼大買特買！獎賞包括：

  • 晚上8時後消費滿$800即享有雙倍The Point 會員積分。
  • 晚上8時後入車消費滿指定金額，即額外送2小時免費泊車。
  • 晚上8時後於場內任何餐飲及戲院商戶以電子貨幣消費滿$500或以上，即送HK$50消費回贈，包括一田超市HK$20禮券及美食HK$30電子禮券。

此外場內多間食肆於晚上8時後推出多款低至5折美食優惠，包括《多賀野》指定小食半價優惠、《KOKORO TOKYO MAZESOBA》甜品85折等等，Night Fever優惠不斷。

戶外中秋節賞樂晚會

為迎接中秋節及國慶長假期，新城市廣場將於9月22日起於1期3樓戶外平台，設置5米巨型月亮及發光兔仔打卡裝置，更於9月29日至10月1日一連三日每晚8時至10時舉辦《戶外中秋節賞樂晚會》，邀請人氣歌手於圓月下Busking表演，盡情享受中秋長假期。為增添節日氣氛，商場亦安排於9月28日起至9月30日提供可愛恐龍造型燈籠讓市民換領，只要於晚上8時至10時以電子貨幣消費滿HK$100或以上即可換領。

Monchhichi恐龍遊樂園及市集

由9月26日起至10月25日，新城市廣場特別帶來《Monchhichi好玩恐龍遊樂園及市集》，將1期1樓化身恐龍遊樂園，Monchhichi更將首次以立體恐龍造型現身，於現場大玩過山車、摩天輪等。另一邊廂，百變的Monchhichi搖身一變又換成可愛立體兔子的造型坐鎮於3期3樓，等各位粉絲來Selfie一番。

除了打卡位之外，場內更設有期間限定店及手作美食市集，獨家首賣Monchhichi一系列恐龍造型的新品以及其他可愛精品，粉絲們必定愛不釋手。而手作美食市集將發售多款恐龍圖案tote bag、飾品、擴香石、公仔擺設等產品，甚具特色，不容錯過。

【香港夜繽紛】商場推夜間活動支持夜經濟　愈夜愈好玩

新城市廣場夜經濟推廣活動詳情一覽

  • Night Fever夜遊三重賞詳情

日期：    2023年9月15日至10月31日
時間：    晚上8時至10時
換領地點：新城市廣場1期4樓及3期1樓The Point會員專櫃

  • 戶外中秋節賞樂晚會詳情

日期：    2023年9月29日至10月1日
時間：    晚上8時至10時
地點：    新城市廣場1期3樓戶外平台

  • 恐龍燈籠換領詳情

日期：    2023年9月28日至9月30日
時間：    晚上8時至10時
地點：    新城市廣場3期2樓(近Log-on)
換領方法：以電子貨幣消費滿HK$100或以上及追蹤新城市廣場指定社交平台

  • Monchhichi好玩恐龍遊樂園及市集詳情

日期：    2023年9月26日至10月25日
時間：    上午11時至晚上9時（9月29日至10月1日延長至晚上10時）
地點：    新城市廣場1期1樓東翼（近A-1 Bakery）及3期3樓 （近Kerastase）

【香港出口】港7月出口續跌　商會憂中國不再經港進出口

責任編輯：李智賢

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