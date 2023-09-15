【職場BB班】青年生涯規劃 從「小」做起 「 仁愛堂YES青年學院」正式 成立  主打四大服務範疇 創新科技融入課程 助力青年職業發展 推香港與內地交流 增進青年就業競爭力

▲ 「仁愛堂 YES 青年學院」於 9 月 14 日在九龍長沙灣學院舉辦啟動禮。剪綵嘉賓包括：仁愛堂第44屆董事局戴凱倫主席(左六)、深水埗民政事務專員黃昕然先生JP(右六)、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室新界工作部副處長馬梓鈞先生(左五)、青年發展委員會委會藍家達先生(左四)、仁愛堂第44屆董事局鄭偉康副主席(右五)、梅偉琛副主席(左三)、何俊亨副主席(右四)、黃碧君副主席(左二)、陳詩玲總理(左一)、余俊麒總理(右三)、仁愛堂YES青年學院委員會委員潘學智先生(右一) 及 施俊匡先生(右二)。

根據統計處數據，本港15至24歲的青年失業率今年攀升近0.1個百分比，比率遠較其他不同年齡層的失業率為高，反映本港青年失業問題嚴峻。仁愛堂YES培訓學院致力於為全港中學提供多元化的青年生涯規劃活動，為提高青年服務的質素及效率，今正式成立「仁愛堂 YES 青年學院」，致力為青年人提供四大服務範疇，包括「青年生涯規劃服務」、「創新科技課程」、「青年交流服務」和「尋找外間資助項目」，服務受眾由全港中學生，拓展至全港中小學生，藉著從小培訓，以協助他們實現個人成長和未來發展的目標。

「仁愛堂 YES 青年學院」於 9 月 14 日在九龍長沙灣學院舉辦啟動禮，仁愛堂第44屆董事局主席 戴凱倫小姐、深水埗民政事務專員 黃昕然先生，JP、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室 新界工作部副處長 馬梓鈞先生、青年發展委員會委會 藍家達先生等嘉賓到場支持典禮，一同見證新篇章。

青年面臨著就業市場的激烈競爭，不但需要具備職場需求的技能和知識，在選擇職業發展方面面臨困惑，還需要適當的職業指導，以幫助他們了解自己的興趣和才能。學院透過提供優化課程和生涯規劃指導，針對重點產業認識不足、關鍵技能與實務落差誤解、職場適應不良等痛點，助青年了解自己和市場機遇，從而選擇適合自己的就業階梯。

▲ 仁愛堂董事局主席戴凱倫小姐在致辭中表示：「青年發展是本屆服務亮點的重中之重，以響應國家與特區政府對青年發展的重視。」

仁愛堂董事局主席 戴凱倫小姐在致辭中表示：「青年發展是本屆服務亮點的重中之重，以響應國家與特區政府對青年發展的重視，仁愛堂堂『生涯規劃服務』除了服務全港中學生外，亦將拓展至全港小學生，中學生的生涯規劃側重於幫助學生了解自己和市場機遇，從而選擇適合自己的就業階梯；而小學生的生涯規劃則重卡學生持守正面的價值觀，實踐良好的生活態度和行為。學院又積極推動青年創科，增設多元化創新科技課程及新建「仁愛堂賽馬會職涯發展及創業支援中心 」。此外，學院將為青年提供境外交流和實習機會，帶領本地學生到大灣區創新企業參觀；與內地大學合作，為內地大學生提供到港實習的機會。學院會持續優化服務質素，為本港青年人覓得更多培訓資源。」

▲ 香港特區政府青年發展委員會委員藍家達先生致辭時指出仁愛堂的團隊在青年發展工作裡的豐富經驗能夠應用在計劃，透過繼續攜手合作，培育青年成為對社會有承擔、有國家觀念、香港情懷及擁有國家視野的未來棟樑。

香港特區政府青年發展委員會委員 藍家達先生致辭時指出：「青年發展委員會致力推動和不同界別的合作，希望更加有效地加強青年人的溝通。委員會旨在培育香港青年成為愛國愛港、具備世界視野專業的技能，積極中心學習、和擁有正向思維的新一代。他又為與仁愛堂YES合作青年生涯規劃資助計劃《敢夢創前路》感到高興，相信仁愛堂的團隊在青年發展工作里的豐富經驗能夠應用在計劃，透過繼續攜手合作，培育青年成為對社會有承擔、有國家觀念、香港情懷及擁有國家視野的未來棟樑。」

▲ 深水埗民政事務專員黃昕然先生，JP出席支持仁愛堂YES青年學院，呼籲學生在生涯規劃的路上，特別在新政策底下，無論是讀書或畢業，如果對社會工作感興趣希望幫助人，亦可考慮投身公務員行列。

深水埗民政事務專員 黃昕然先生，JP亦特意到場支持仁愛堂YES青年學院活動，並十分欣賞2位到場分享的大學生，特別當聽到學生指在幫助別人時感到快樂時，笑指要協助政府「搶人才」。他稱其實加入政府有好多服務市民的機會，舉例說：民政事務處在推行社會工作服務上是協調的角色，但在過去颱風襲港時期，不但安排人手上前線幫助市民，又開設緊急協調中心，因此呼籲學生在生涯規劃的路上，特別在新政策底下，無論是讀書或是想就業，如果對社會工作感興趣，亦可考慮投身公務員行業。

▲ 香港教育大學社會科學及政策研究學系的鍾澤康同學指出，實習期間主要負責「青年生涯規劃」活動，為能夠參與YES生涯規劃的創作內容工作感到被重視和開心滿足。

大會邀請了2位曾參與學院計畫的大學生分享其經驗和見解，就讀香港教育大學社會科學及政策研究學系的鍾澤康同學分享時表示：「在YES機構有機會親身參與項目，特別是參與YES生涯規劃的創作內容工作中，感到被重視和開心滿足，就算實習期間是學校的試後活動高峰期，時常需要6點起床預備出學校活動，但仍感到有意義，尤其是在中學生的交流中，感受到幫助他人的喜悅與成功感。」他又開始為自己進行生涯規劃，重新認識了自己及反思未來發展，稱生涯規劃像是船隻的雷達，在通往人生發展的道路上不停提供支援和指導，感激仁愛堂能夠成為他的雷達去導航人生。

▲ 香港浸會大學國際學院的吳仲喬同學曾參加中學舉辦的「招商局 ．仁愛堂YES青年快樂人生資助計劃」2022-2021及師友計劃學習正向心理學，指出計畫成效對她影響深遠。

另一位就讀香港浸會大學國際學院的吳仲喬同學曾參加中學舉辦的「招商局 ．仁愛堂YES青年快樂人生資助計劃」2019-2020及師友計劃學習正向心理學，在正向心理課堂學到製造正面情緒的方法，又說計畫成效對她影響深遠，因正向教育能夠幫助她對事情全程投入，無論是否有達到預期結果，只要有堅持過，就可以為自己感到自豪，進而引導自己找到生命的意義並非難事，她相知有良好的心理發展和思維絕對是為接下來的人生發展奠定基礎。

▲ 啟動禮當日設有展覽攤位及到校活動工具展示，介紹青年學院的課程和活動，特設模擬人生工作坊及職業導向課程。

▲ 「模擬選科」工作坊攤位展示。

▲ 「咖啡沖調及拉花」基礎證書課程攤位展示。

▲ 「寵物犬隻護理」課程攤位展示。

啟動禮當日設有展覽攤位及到校活動工具展示，介紹青年學院的課程和活動，特設模擬人生工作坊及職業導向課程，設有多條「人生路線」，包括按部就班從讀書到投身社會工作的路線；先工作存取經驗再重新求學的路線，參加者可自行選擇路線，體驗不同的人生結果，旨在透過工作坊，改進傳統較為單一沉悶的課程模式並添加探索元素，允許學員親身探索，引發自主思考。

青年生涯規劃服務



生涯規劃為學院主打服務之一，過去仁愛堂已為全港超過180多間中學提供生涯規劃服務，舉辦超過2000場不同類型的講座、工作坊、課程、參觀及營會等，包括行業參觀、模擬人生活動及職業探索課程等等，服務對象涵蓋學生、家長及老師，旨在多方面協助學生發展潛能、尋找人生方向及建立整全的生涯規劃。

青年參與工作坊及培訓課程能夠更深入地了解自己的興趣、價值觀和天賦，先透過探索不同的職業和學術領域，他們可以發現自己的興趣所在，進而確定未來的目標和方向。再者，青年獲得學會專業技能和知識的機會，便可建立一個具體的職業發展路線圖，他們還可通過生涯規劃活動幫助建立人脈關係，瞭解行業趨勢，並掌握求職技巧，以增加他們在特定領域的競爭力和就業機會。學院又洞悉大多小學生較好動活潑之性格，故在小學的模擬人生活動加入Broad game 遊戲元素，一方面激起他們自主參與學習，引發思考，另一方面，透過遊戲滲透價值觀教育、感恩、關愛和團隊精神的信息。

創新科技課程



仁愛堂董事局主席戴凱倫小姐深悉創新及科技要素對於年輕人的發展和競爭力至關重要，積極在YES青年學院推行創新，提供多種與時並進的創新科技培訓課程，涵蓋了電腦應用及設計、剪片常用軟件等應用，包括：人工智能 (AI) 基礎認識證書課程、應用科技ABCDE就業創業基礎證書課程、Be a YouTuber及YouTube渠道製作證書課程、直播Live主題及主持演練證書課程、網上推廣（廣吿宣傳Google, Facebook, Instagram Ads）應用證書課程、手機App創意多媒體製作證書課程等，這些課程旨在培養學員的科技素養和探索自己的興趣，幫助他們掌握最新的科技知識和技能，充滿科技要的課程和設施使年輕人能夠了解和掌握最新的科技趨勢和工具，為年輕人提供了重要的資源和機會，幫助他們在科技領域取得成功。

為增強青年體驗感及其對行業的熟悉感，學院又將探索元素融入課程，新建「仁愛堂賽馬會職涯發展及創業支援中心 」，並將於今年十月提供服務。中心設有「創意媒體館」及一系列高科技器材和科技體驗設施，如VR及AR設施，皆允許學員親身參與實踐，通過實際操作及實驗來學習科技知識和技能，讓青年人和弱勢社群都能善用創新科技，這種實踐經驗不但能夠培養他們問題解決能力、團隊合作精神和創造力，更能為他們未來的職業發展打下堅實的基礎，提升個人就業競爭力。

青年交流服務



YES青年學院亦積極推動青年國際交流，為學員組織内地、境外交流和實習機會，以推動香港青年對國家和世界的認識。今年十月，學院將計畫帶領本港學生前往大灣區參觀各大人工智能和生物科技的企業，讓他們親身體驗創新科技的應用和發展，八月更邀請到來自北京理工大學社會工作學系的學生到港進行文化交流，交流生已率先完成學院的實習先導計畫，體驗由學院所提供的課程，及後更有機會將知識付諸實行在香港就業，促進香港與內地合作。

尋找外間資助項目



YES青年學院得到香港民政及青年事務局、招商局慈善基金會的鼎力支持。資助學院實施《敢夢創前路》青年生涯規劃資助計劃和《伴星行動》新年正向新星項目，為香港青年人提供更多培訓資源，幫助他們實現自身發展。

《敢夢創前路》計劃旨在協助青年人在早期進行生涯規劃，幫助他們對香港的市場發展和行業前景有更深入的了解，以做出明智的升學和就業選擇。該計劃提供各種生涯規劃活動，包括專題講座、工作坊、職場探訪和工作體驗等，旨在滿足學生的需求，同時也為教師和家長提供培訓和活動，提升他們對生涯規劃和多元出路的認識。青年學院透過優化措施和增加人力資源，加強計劃的實施效果。同時，他們還協助青年人了解和探索《十四五規劃綱要》和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》所帶來的發展機會，旨在幫助青年人更好地把握未來的發展機會，實現個人的成長和成功。

《伴星行動》計畫是由招商局慈善基金會，於2019年起推行正向教育，過去4年合共為16間中學提供正向教育，以「正向心理學」為主要教授課題，旨在幫助學生培養積極、自信和具有責任感的心態，再結合「師友同行」元素，學生可以與導師或志願者建立良好的關係，獲得指導和支持。良好的師友關係有助於學生的成長和發展，更容易培養學生的正向心理同品格，對學生的全面發展和幸福感具有積極的影響，同時也為他們未來的成就奠定堅實的基礎。

(特約)