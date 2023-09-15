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普京金正恩互贈步槍為禮 北韓領袖參觀俄戰機廠

環球政治 13:30 2023/09/15

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北韓領袖金正恩出訪俄羅斯，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤期間互贈步槍作為禮物。金正恩繼續訪問俄羅斯行程，參觀當地一間戰機廠。

【俄烏戰爭】澤連斯基下周料赴美 美國會就對烏援助辯論 【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四（14日）透露，普京向金正恩贈送俄產最高規格的步槍，以及由多次上太空的太空服所製成的手套。金正恩則送出北韓製步槍作回禮。

克宮指金正恩於俄羅斯遠東地區的訪問行程將持續數天。俄羅斯官媒拍攝到金正恩乘坐的專列周五（15日）駛入阿穆爾河畔共青城（Komsomolsk-on-Amur）車站。

當地部分居民從陽台向外張望，觀看金正恩的車隊駛過。當地市政府更宣布周五早上6點至下午1點封路，讓金正恩可自由活動。

北韓指普京接受金正恩邀請訪朝 克宮指未有計劃 【下一頁】

普京在峰會後表示，金正恩將參觀該市一間生產戰機的工廠，然後前往海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）觀看俄羅斯軍艦。

由於俄羅斯遠東地區的大學院校歷來有招收北韓學生，金正恩將參觀一所大學及其他設施。

西方媒體分析，金正恩今次參觀戰機工廠，或暗示金正恩希望獲得俄方協助，推動北韓發展導彈及太空計劃。至於俄方則期望北韓繼續供應彈藥以滿足戰爭需求。

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責任編輯：鄭錦玲

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