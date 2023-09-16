【美國經濟】美國車廠大罷工 福特先炒600人 佔該廠罷工人數兩成 拜登：車廠應該付更多

▲ 【美國經濟】勞資談判死綫前未能達成協議 三大汽車公司部分工廠開始罷工

底特律汽車製造商未能在周四晚最後期限前與美國汽車工人聯合會（United Auto Workers，UAW）達成協議，數千名美國汽車工人聯合會成員在三個主要工廠舉行罷工，事件勢打擊美國經濟，為美國軟着陸前景增添不明朗因素。通用汽車（General Motors ，美：GM）、福特汽車（Ford Motor ，美：F）股價靠穩。

美國政府介入事件，將派代理勞工部長Julie Su和白宮顧問Gene Sperling前往底特律，向車企和美國汽車工人聯合會（UAW）成員為解決事件提供支持。總統拜登周五午後表示，美國汽車公司利潤創歷史新高，但美國汽車工人聯合會（UAW）成員沒有得到公平的分享。拜登希望各方能夠重返談判，並達成協議。拜登說，「他們一直在全天候工作，而這些公司已經做出了一些重大讓步。但我認為，他們應該做更多，確保創紀錄的企業利潤也帶來創紀錄的UAW合約。」

美國汽車市場正向電動車轉型，汽車工人聯合會擔心，此舉將導致就業崗位減少，薪資水平下降。工會領導人還表示，拜登政府向汽車製造商提供了數以十億美元資金以加速轉型，但未能保證工會工人也獲益。

工會表示，約12700名工人進行罷工，當中包括Stellantis 5800名、通用汽車3600 名，以及福特汽車3300名工人。至於涉及罷工的工廠分別為福特汽車在歇根州生產Bronco SUV的工廠，通用汽車在密蘇里州生產ChevyColorado中型皮卡的工廠，以及Stellantis在俄亥俄州托萊多的吉普車工廠。工會表示，將根據談判進展情況增加罷工地點。

據CNBC引述福特汽車的公告報道，福特在密西根州一家正進行罷工的工廠，裁員約600人，約佔福特罷工人數的兩成。

福特發布通告，指自8月29日以來，已向UAW工會提交4份提案，最後一份建議更是歷史性慷慨，包括大幅工資上漲、生活成本調整、更多帶薪時間休息，額外的退休金等等。不幸的是，工會立場企硬，如果實施工會建議，將使福特目前與UAW 相關的勞動力成本增加一倍以上，而福特目前的勞動力成本已經明顯高於特斯拉、豐田和特斯拉的勞動力成本，以及美國其他使用非工會代表勞動力的外資汽車製造商。

美國汽車工人聯合會主席Shawn Fain表示，必須盡所能在這次罷工中爭取應得的經濟和社會正義，將一直堅持下去，指花多長時間並不重要。

通用汽車表示，對UAW領導層行動感到失望，將繼續與工會進行真誠談判，以盡快達成協議。至於Stellantis亦表示失望，指UAW領導層拒絕以負責任的方式談判，以達成公平協議，符合其員工、家屬和客戶的最佳利益。福特汽車表示，工會的反制方案與最初的要求相比幾乎沒有變化，表示這將進一步增加無工會對手的成本競爭力。

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責任編輯︰梁浩碩