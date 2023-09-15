▲ 【美國經濟】勞資談判死綫前未能達成協議 三大汽車公司部分工廠開始罷工

底特律汽車製造商未能在周四晚最後期限前與美國汽車工人聯合會（United Auto Workers，UAW）達成協議，數千名美國汽車工人聯合會成員在三個主要工廠舉行罷工。

工會表示，約12700名工人將舉行罷工，當中包括Stellantis 5800名、（General Motors ，美：GM）3600 名，以及福特汽車（Ford Motor ，美：F）3300名工人。

至於涉及罷工的工廠分別為福特汽車在歇根州生產Bronco SUV的工廠，通用汽車在密蘇里州生產ChevyColorado中型皮卡的工廠，以及Stellantis在俄亥俄州托萊多的吉普車工廠。工會表示，將根據談判進展情況增加罷工地點。

美國汽車工人聯合會主席Shawn Fain表示，必須盡所能在這次罷工中爭取應得的經濟和社會正義，將一直堅持下去，指花多長時間並不重要。

通用汽車表示，對UAW領導層行動感到失望，將繼續與工會進行真誠談判，以盡快達成協議。至於Stellantis亦表示失望，指UAW領導層拒絕以負責任的方式談判，以達成公平協議，符合其員工、家屬和客戶的最佳利益。福特汽車表示，工會的反制方案與最初的要求相比幾乎沒有變化，表示這將進一步增加無工會對手的成本競爭力。

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責任編輯︰梁浩碩