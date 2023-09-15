【Google AI】Google語言模型Gemini推出在望　已開放予部分公司試用

科技巨頭Google在OpenAI推出ChatGPT後，便加大力度發展人工智能（AI）技術，更在6月傳出正在研發語言模型Gemini。而近日Gemini已開放予小部分公司試用，疑快將正式推出巿面。

外媒The Information昨（14日）引述知情人士指，Google已讓小部分公司使用早期版本的Gemini，且有意以此新語言模型和OpenAI的GPT-4競爭。報道稱，研發人員現在接觸到的大型版本Gemini不是最大型的版本，最大型的版本功能將會更接近GPT-4。

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報道又指，Gemini為大型語言模型，提供聊天機械人及總結或生成文本的功能，根據用家需要的內容，如電子郵件草稿和新聞等生成文字。它亦能為軟件工程師撰寫編碼，並據用户要求生成原始圖像。而Google計劃透過Google Cloud Vertex AI服務為企業提供Gemini。

責任編輯：歐朗欣

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