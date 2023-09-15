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【瑞銀瑞信】瑞銀CEO：整合瑞信就像馬拉松競賽　亞洲仍會是未來10至20年的發展方向

股市 12:29 2023/09/15

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【瑞銀瑞信】瑞銀CEO：整合瑞信就像馬拉松競賽　亞洲仍會是未來10至20年的發展方向

瑞銀集團行政總裁Sergio Ermotti接受外電訪問時表示，將瑞信整合就像一個馬拉松競賽，「我承諾會完成這份工作，意味會留任至2026年底，我不可能在開始工作3個月後，就想自己下一步會去哪裡。」

有責任重返瑞銀

瑞士政府於3月要求瑞銀收購瑞信，以助瑞信度過難關。Ermotti回憶道，周一早上當他正進行足球比賽，突然電話響起，原來是瑞銀主席Colm Kelleher來電，當時他猜想，應該不是與喝啤酒有關。

Ermotti曾於2011至2020年擔任瑞銀行政總裁，他表示，自己當時感到有責任重返瑞銀，並帶領瑞銀處理有關難關，因此決定重返瑞銀。

美國及亞洲均是增長地區

對於未來，Ermotti指，美國及亞洲均是增長地區，但投資者可能對美國經濟避過嚴重衰退，出現軟著陸的可能性過於自信，而且富裕客戶眼見美息高企，均將資金投放在美國貨幣市場基金。

談及亞洲，他稱，即使中國地緣政治關係緊張，但亞洲仍會是未來10至20年的發展方向。

瑞銀上周稱將於2026年削減百億美元成本，並於瑞士裁員3000人，分析估計瑞銀全球或裁員3萬至3.5萬個職位。

相關文章：【瑞銀瑞信】瑞銀CEO：新瑞銀的資產規模並非過於龐大　瑞信證券研究部將於9月18日結束

相關文章：【瑞銀瑞信】瑞銀將全面整合瑞信銀行、CEO料將裁員3000人　次季盈利289億美元

編輯：陳韻妍

美股 經濟 收購 Sergio Ermotti 瑞銀 瑞士 中國 美國 裁員
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