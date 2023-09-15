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【券商點睇】中藥業務增長強勁 華潤醫藥整體業績穩健復甦

股樓投資 12:29 2023/09/15

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天風證券表示，華潤醫藥（03320）上半年收入按年增長10.6%，純利上0.4%，若剔除2022年同期附屬公司處置等一次性項目影響後，按年增長12.1%。期內，來自製藥業務收入按年升14.8%，當中中藥業務表現亮眼，分部收入按年增28.7%。

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

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另一方面，公司整體業績亦呈穩健復甦，來自醫藥分銷業務、醫藥零售業務的收入增幅分別為9.3%和26.1%。截至6月底，華潤醫藥共擁有809家自營藥房，其中高值藥品直送服務（DTP）藥房數量達到253家。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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期內，上半年公司毛利率為16.1%，按年提升0.3個百分點，主要因公司業務結構優化，毛利率較高的製藥業務收入佔比提升，以及製藥業務毛利率提升。報告指，華潤醫藥作為國內領先的綜合性醫藥龍頭，持續進行業務優化，製藥業務快速增長，有望帶動盈利能力持續提升，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：有國策 有辦法？

青姐話

 

【同場加映】溫股知新：港股望回穩 政策繼續等

溫股知新

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責任編輯：林衛

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買入 華潤醫藥（03320） 港股 中國

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