【券商點睇】估值處於歷史最低區間 龍源電力回購股份或利重估

申萬宏源指出，龍源電力（00916）公告擬在港股回購不超過10%的股份。此次回購一方面彰顯大股東對公司價值的認可，而分析公司近期股價持續回調，與港股市場流動性不足有關，大股東回購將為公司港股注入流動性。

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報告指，據龍源的上半年業績，中期收入按年增長8.4%，純利上升18.3%，再創歷史新高。按照2023年純利預測，對應預測市盈率僅為6倍，低於公司2020年「碳中和」戰略提出前的水平。由於全球能源結構低碳轉型方向不改，當前港股綠電板塊估值反映了市場過度悲觀的預期。

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結合上半年業績，申萬宏源下調公司的盈利預測，2023至2025年純利由88.1億元（人民幣，下同）、103億元和114億元降至78.9億元、90億元和101.2億元。雖然盈利預測有所下調，但是考慮到近期公司股價出現大幅回調，公司當前股價已經充分反映了業績上的潛在利淡因素，具備極高安全邊際，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛