  • 29°C
香港時間 : 2023915日 (週五) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】估值處於歷史最低區間 龍源電力回購股份或利重估

股樓投資 12:27 2023/09/15

分享：

分享：

申萬宏源指出，龍源電力（00916）公告擬在港股回購不超過10%的股份。此次回購一方面彰顯大股東對公司價值的認可，而分析公司近期股價持續回調，與港股市場流動性不足有關，大股東回購將為公司港股注入流動性。

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

專題影片

報告指，據龍源的上半年業績，中期收入按年增長8.4%，純利上升18.3%，再創歷史新高。按照2023年純利預測，對應預測市盈率僅為6倍，低於公司2020年「碳中和」戰略提出前的水平。由於全球能源結構低碳轉型方向不改，當前港股綠電板塊估值反映了市場過度悲觀的預期。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

結合上半年業績，申萬宏源下調公司的盈利預測，2023至2025年純利由88.1億元（人民幣，下同）、103億元和114億元降至78.9億元、90億元和101.2億元。雖然盈利預測有所下調，但是考慮到近期公司股價出現大幅回調，公司當前股價已經充分反映了業績上的潛在利淡因素，具備極高安全邊際，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：有國策 有辦法？

青姐話

 

【同場加映】溫股知新：港股望回穩 政策繼續等

溫股知新

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
目標價 買入 龍源電力（00916） 港股 中國

上一篇文章

【券商點睇】中藥業務增長強勁 華潤醫藥整體業績穩健復甦

下一篇文章

【數據點睇】國家統計局公布8月經濟數據 社消零售工業增加值勝預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

軟銀旗下Arm上市估值超540億美元 定價51美元
軟銀旗下Arm上市估值超540億美元 定價51美元
人行明日起 降準0.25個百分點
人行明日起 降準0.25個百分點
【姜濤效應】 《我的天堂城市》電影台灣首映 姜糖赴台促經濟 西門町變「姜濤町」
【姜濤效應】 《我的天堂城市》電影台灣首映 姜糖赴台促經濟 西門町變「姜濤町」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
凱和山首批最平312.5萬　折實呎價低見9168元
凱和山首批最平312.5萬　折實呎價低見9168元
花旗裁掉管理層 CEO:為了股東，這樣做絕對是正確的
花旗裁掉管理層 CEO:為了股東，這樣做絕對是正確的
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款