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【阿里巴巴9988】菜鳥升級香港自提點服務　逐步延長營業時間

股市 12:24 2023/09/15

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【阿里巴巴9988】菜鳥升級香港自提點服務　逐步延長營業時間

阿里巴巴 （09988） 旗下物流業務集團菜鳥宣布，在香港推出多項升級措施，包括逐步升級自提點招牌，統一員工服裝，期望以更清晰的「菜鳥」品牌示人，營業時間方面，部分菜鳥自提點在周一至周六的營業時間延長至晚上9時，並增設4小時以上的周日營業時間（香港公眾假期除外），冀提升服務水平。

菜鳥稱，目前全港已有近50家菜鳥自提點試行週日營業，未來將推行至更多的菜鳥自提點。菜鳥海淘出口物流部香港站總經理袁婷表示，從9月份開始，菜鳥陸續在全港推行一系列升級措施，通過激勵手段和精細化運營提升自提點的服務水平，旨在為香港用戶帶來更全面物流服務。

據菜鳥早前分享，菜鳥在香港的累計用戶已突破260萬，這意味著平均每3個香港人中就用1人使用過菜鳥的電商物流服務。

ET財智Talk

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責任編輯：李哲毅

港股 阿里巴巴－SW（09988）
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