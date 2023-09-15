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拜登兒子亨特被控3項刑事罪 首有在任美總統子女遭檢控

環球政治 12:24 2023/09/15

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美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）本與司法部達成認罪協議，早前不獲法官接納。亨特周四（14日）被控3項刑事罪，為首度有在任美國總統子女遭到刑事檢控。

拜登欲保留童年入境者暫緩遣返計劃 美法院駁回 【下一頁】

亨特2018年10月於特拉華州一間槍店購買左輪手槍，填表時申報自己沒有使用非法毒品或有毒癮，瞞報其有吸食可卡因的習慣。

根據法庭文件，特拉華州聯邦大陪審團周四提交起訴書，控告亨特吸毒時非法持有槍支、購槍時向聯邦政府及經銷商作虛假陳述等3項刑事罪。

亨特的律師洛厄爾（Abbe Lowell）發聲明，指控方調查本案5年後，提出他們認為沒有根據的指控，指起訴是出於政治動機。

英國人今年冬天能源費或超去年 不再獲政府巨額補貼 【下一頁】

美國有線電視新聞網絡（CNN）引述消息人士指，亨特目前身處加州，自首或首次上庭的日期及地點待定。

據悉，如亨特所有罪名成立，他可能面臨最高25年監禁及75萬美元（約585萬港元）罰款。

 

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責任編輯：鄭錦玲

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