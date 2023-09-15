【數據點睇】國家統計局公布8月經濟數據 社消零售工業增加值勝預期

國家統計局於周五（15日）公布8月一系列經濟數據，全國規模以上工業增加值與社會消費品零售總額的表現不單優於預期，並且增速有所加快，只有固定資產投資繼續低於前值，以及低於市場預期，按年增長為3.2%。

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

8月，社會消費品零售總額按年增長4.6%，比上月加快2.1個百分點，明顯強於預期。按消費類型分，商品零售增長3.7%，而餐飲收入上升12.4%。首8個月，社會消費品零售總額按年升7%，全國網上零售額按年增長12.1%。其中，實物商品網上零售額增長9.5%，佔社會消費品零售總額的比重為26.4%。

同期，全國規模以上工業增加值按年增長4.5%，比上月加快0.8個百分點。分三大門類看，採礦業增加值增長2.3%，製造業增長5.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長0.2%。裝備製造業增加值按年增長5.4%，比上月加快2.1個百分點；高技術製造業增加值增長2.9%，加快2.2個百分點。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

當局指出，從國內來看，國內經濟恢復面臨著市場需求不足、企業生產經營困難等問題。但中國經濟韌性強、潛力大、活力足的特點明顯，經濟內生增長動能逐步增強。隨着宏觀政策措施逐步顯效，經濟有望持續恢復向好。

【同場加映】青姐話：有國策 有辦法？

【同場加映】溫股知新：港股望回穩 政策繼續等

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛