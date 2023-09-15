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【中國失業率】國統局：8月份青年就業明顯改善　繼續無披露16至24歲失業率

宏觀解讀 12:05 2023/09/15

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【中國失業率】國統局：8月份青年就業明顯改善　繼續無披露16至24歲失業率

國家統計局周五（15日）公佈多項8月份經濟數據，包括城鎮調查失業率，但繼續未有披露青年人失業率，國家統計局新聞發言人付凌暉周五（15日）表示，關於青年人就業情況，從歷史來看，8月份青年人就業呈整體改善趨勢，從今年調研和一些部門的數據情況來看，今年青年人就業在8月份出現明顯改善，說明就業政策特別是青年人就業政策效果逐步顯現。

近月內地青年人失業率持續走高備受關注，然而，國家統計局上月突然取消公佈7月份16歲至24歲勞動力失業率，而6月份16歲至24歲勞動力失業率為21.3%，是自2018年以來有記錄以來的最高數據。

付凌暉周五表示，關於分年齡段勞動力調查相關數據情況，國家統計局正在深入研究，如果有新情況，會及時對外公開。此前國家統計局指，要待相關統計方法制度進一步完善後，才會恢復發布分年齡段失業率。

相關文章：

【中國經濟】內地8月份工業增加值及消費品零售總額增幅均勝預期　固定資產投資則遜色

【中國失業率】中國8月起停止發布青年失業率　國統局：完善統計方法後將恢復公布（附一年走勢）

ET財智Talk

編輯：李哲毅

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