▲ 【分析】內地經濟疲弱令本港旅遊及零售業不如預期 高盛拆解為何澳門旅遊業可強勁復甦？

距離十一黃金周只餘兩星期，高盛指，銀河娛樂 （00027） 預期將有大量被積壓的需求釋放，而且旗下酒店預訂已經爆滿。高盛指，銀娛自7月推出澳門銀河萊佛士項目後，銀娛的大眾市場博彩收益保持在疫情前約100%的水平，跑贏行業平均只恢復到疫情前75%至80%。

高盛稱，雖然內地宏觀經濟疲弱，但澳門旅遊業出現強勁復甦，主要由於（1）更多家庭、女性及年輕人到訪澳門消費，觀看演唱會或參加其他活動；（2）相對於部分東盟國家等旅遊地點，澳門的距離較近，而且較安全；（3）澳門於疫情期間持續推進港口、高鐵等基建設施建設，加強與內地聯繫。

重申銀娛「確信買入」評級

該行指，澳門非博彩收益的零售租金於第三季快速上升，第二季已達疫情前2019年第二季的129%。

高盛重申銀娛「確信買入」評級，目標價71.2元。該行稱，由於澳門政府將通過向公務員加薪，故要留意濠賭股明年薪酬上升的壓力。

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編輯：陳韻妍