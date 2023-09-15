▲ 【美股焦點】花旗重組管理架構擬裁員 合規和風險管理部門支援人員據報或被裁減

花旗集團（美：C）正準備裁員，外電引述消息人士指，隨着集團開始大規模重組，合規和風險管理部門的支援人員最有可能失去工作，從事重疊職能工作的技術人員亦面臨裁員風險，已有管理層與員工討論潛在裁員問題。

據花旗周三（13日）聲明，該公司將按5大業務經營，不再由3位地區負責人來管理其在全球約160個國家的業務。Shahmir Khaliq將擔任服務部門主管；Andy Morton擔任交易部門主管；Peter Babej暫領軍銀行業務部門；Gonzalo Luchetti擔任美國消費者銀行部門主管；Andy Sieg擔任財富管理部門主管。重組架構後，該5個部門的負責人將直接向行政總裁范潔恩（Jane Fraser）滙報，該銀行還將削減北美以外的地區領導職位。預計將裁員，但裁員數量和財務影響尚不清楚。

范潔恩周三在紐約對投資者表示，已做出艱難、有影響的決定，「這些決定在銀行內部不會受到普遍歡迎。這會讓我們的一些人感到非常不舒服。我對此絕對沒有意見......。為了我們的股東，這樣做絕對是正確的」。

外電引述范潔恩向員工發備忘錄，今次改組很可能會導致員工離職，她將在下周舉行一次全體會議。

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編輯：胡學能