【iPhone 12輻射風波】iPhone 12電磁波風險再受質疑　比利時、荷蘭「跟機」調查

▲ iPhone 12電磁波輻射值超標的爭議愈演愈烈，歐洲多國相繼要求電訊監管機構調查。

蘋果（Apple）iPhone 12電磁波輻射值超標的爭議愈演愈烈，繼法國要求下架，比利時及荷蘭等歐洲政府也先後表示，將要求電訊監管機構調查與iPhone 12相關的潛在健康風險。而彭博社消息則指，Apple下令要求員工對iPhone 12的輻射問題，保持緘默。

【iPhone 12輻射風波】被指控iPhone 12電磁波超標 Apple：符合全球輻射法規和標準

【Apple發布會2023】iPhone 15系列、新Apple Watch粉墨登場 iPhone 15最平6,899港元入手 周五晚起預售（不斷更新）

路透社報道指，比利時負責數碼化事務的政務委員Mathieu Michel透露，正審查與iPhone 12相關潛在健康風險，並強調其後也會審查其他型號的iPhone和其他品牌的設備。德國網路監管機構BNetzA則指，若法國獲充分進展，德國市場也將會跟進，並關切這問題。荷蘭數碼監管機構則表示，正進行調查中，將要求蘋果解釋。至於義大利工業部表示正監察事態發展，但暫時為打算採取任何行動。

與此同時，彭博社報道就提及，Apple建議旗下技術支援團隊若被問及相關情況，不應提供任何資訊，只能回答：「沒有甚麼可以分享。」另外也應強調手機購買超過兩周後，就不能退換貨，並重申所有Apple產品都經過嚴格測試。

事實上，早前Apple已就事件作出回應，聲稱iPhone 12系列與其他設備一樣，都有經過嚴格安全測試，並可提供蘋果和第三方實驗室的多項測試結果，確保手機對消費者很安全。

【手機大戰】華為搶閘推新機 IDC分析師：為蘋果帶來無形壓力

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。