德國寶全新 負離子速乾風筒 HDR-1211 革命性「I」型纖瘦機身設計 速乾兼護髮 吹頭不手軟

▲ 德國寶負離子速乾風筒HDR-1211 建議零售價 ：$1,280

曾有研究指，頭髮的分子會因濕水而變得膨脹和脆弱，如果洗頭後等待慢慢自然風乾，當頭髮濕的時間愈久，損傷機會就愈大…因此，洗頭後必須盡快適當地把頭髮吹乾，以減少對頭髮的傷害。

德國寶全新Ultra Slim負離子速乾風筒(HDR-1211)貼合真實用家使用習慣進行研發，以專利創新設計打造前所未有的吹頭新體驗——全城至纖瘦的革命性「I」型機身，比傳統「槍型」風筒更細、更輕、更慳位，給您最舒適的手感，超強風力配合負離子功能，速乾同時護髮，讓日常吹頭令人感到疲倦又耗時的感覺顛覆，輕鬆吹頭造型！

德國寶Ultra Slim負離子速乾風筒 —— 機仔細細勁吹得！



‧ 專利「I」型纖巧設計：僅4.6cm窄身設計，平衡手感，吹長髮久持舒適！

‧ 比傳統風筒更慳位：比採用槍型或 T 字型設計的風筒更易收納且方便攜帶！

‧ 重量僅約 448 克：極致輕盈，令你日常的吹頭煩惱變得毫無負擔！

‧ 超強風速達每秒 23 米：強勁與集中的風力 ，快速帶走頭髮水份，瞬間吹乾！

‧ 負離子呵護秀髮：吹髮同時護髮，高濃度負離子撫平毛躁及增添光澤！

‧ 360°磁吸風咀：附設集風咀及擴散風咀，極簡切換，兩種用法輕鬆造型！

‧ 多段風速熱力組合：3段風力、4段熱度自由調節，隨意吹水時尚髮型！

創新「I」字型設計：吹髮從此不再怕手軟！

「I」字型的特別設計，除了美觀同時具有實際作用。做到僅4.6cm的極窄機身，男女士都能一手掌握，加上全直身的設計能平衡整個機身，不會對手腕對加壓造成疲累，配合只有448克的輕盈機身，不論男士快速隨心吹頭、女士長髮，或是造型需要，過程由以往勞累變得輕鬆簡單，久持同時舒適。

而且極致纖瘦設計，相比傳統採用槍型或T字型的風筒更慳位，收納更簡單，出遊或到酒店Staycation時亦更方便。

強勁風力速乾頭髮：風力集中節省時間！

全新負離子速乾風筒內置強勁BLDC無刷直流摩打，轉速每分鐘高達105,000轉，以輸出超高風力風速高達每秒達 23 米，集中與強勁的風力，源源不絕的澎湃風量能直達髮根，帶走水份，相比一般風筒，吹頭更高效更省時，有效避免因吹頭時間過長而導致頭髮枯乾受損，絕對是護髮恩物，長髮瞬間吹乾，效率提升節省時間。

乾髮同時護髮：負離子撫平毛躁添光澤！

吹髮時同時釋放高濃度負離子，能滲透至頭髮深處，有效撫平髮絲，減低毛躁，同時平衡頭髮水份及油脂分泌，使頭髮表面水潤順滑，打造光滑強韌秀髮之餘改善頭皮頭髮質素，全面滋潤及修護頭髮健康。

另內置智能熱感應系統，自動偵測發熱元件的實時溫度，確保出風溫度精準而穩定，防止髮絲過熱損傷，並在風筒因進風口堵塞而出現超溫時自動停機，用得安心又放心。

360°磁吸配件：各種髮型輕鬆應付！

跟機附送集風咀及擴散風咀，以隔熱材料製造，貼心採用磁吸技術設計，安裝或更換簡單便捷。而風咀更可 360° 自由旋轉，輕鬆隨時切換吹風角度。

集風咀：扁口設計令氣流更寬更集中強勁，適合局部吹出打造所需造型。

擴散風咀：獨特螺旋型設計將風力分散，能更貼近頭髮使用，有效擴散至髮根到頭皮，更快吹乾濃密長髮，同時打造豐盈亮麗秀髮。

關於德國寶

作為香港電熱水器先驅，始創於1982年的德國寶，多年來憑藉合理價錢、高質創新及安全可靠的產品成功樹立市場口碑，期間不斷推陳出新，除皇牌產品電熱水器外，亦大舉進軍家電市場：從煮食電器、生活電器、嵌入式電器、廚櫃以至保健產品應有盡有、一應俱全，全方位滿足各方顧客的需求。



(特約)