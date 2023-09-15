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【俄烏戰爭】澤連斯基下周料赴美 美國會就對烏援助辯論

環球政治 11:02 2023/09/15

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）下周料前往美國，出席聯合國大會。澤連斯基預計會前往白宮與美國總統拜登（Joe Biden），並前往國會，而國會届時料就美國對烏克蘭的240億美元（約1,872億港元）援助辯論。

北韓指普京接受金正恩邀請訪朝 克宮指未有計劃 【下一頁】

美媒引述消息人士指，澤連斯基下周四（21日）在白宮與拜登會晤，也有前往國會山莊的行程。但白宮國家安全委員會拒絕評論澤連斯基訪美的消息。

隨著烏克蘭戰爭已接近兩年，美國國會在向烏克蘭追加援助方面的分歧擴大。

拜登尋求向烏克蘭提供131億美元（約1,021.8億港元）額外軍事援助和85億美元（約663億港元）人道主義援助，包括23億美元（約179.4億港元）通過世界銀行用於融資爭取更多捐助。

金正恩抵俄正式晤普京 平壤突試射導彈（第二版） 【下一頁】

但保守派共和黨人一直致力推動大規模削減聯邦支出，其中部分與前總統特朗普（Donald Trump）結盟的議員更希望阻止美國向烏克蘭提供資金。

國會正趕於9月30日限期之前通過年度撥款法案，避免政府部門停擺。

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責任編輯：鄭錦玲

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