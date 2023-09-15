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【Threads更新】新增「Quote」功能　本周內推出

科技 10:57 2023/09/15

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社交媒體Instagram母企Meta在7月時推出Threads，容許用户以Instagram註冊，在平台上發布文字為主的帖文。而在Threads開通網頁版後，昨（14日）又宣布加入「Quote」（引用）新功能，為用户帶來新體驗。

Threads本來只有「Repost」（轉發）功能，用户只能轉發相關帖文，不能新增文字。但Instagram執行長Adam Mosseri稱，「Quote」功能將在本周內推出，用户屆時能在轉發貼文的同時加入內容，表達想法。

該功能和另一社交平台Twitter的「Quote Tweet」功能相若。用户只需按下帖文下方的雙箭頭按鈕，再選擇「Quote」選項，便能引用帖文。

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更新版Threads除加入「Quote」外，在應用程式版本上，用户可以關注咸興趣的貼文，並獲得和該帖文有關的通知。惟功能仍未在iOS版上推出。

責任編輯：歐朗欣

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