華麗海灣酒店 [中秋 • 賞月] 餐飲住宿計劃 

「華麗海灣酒店」現已推出 [中秋 • 賞月] 餐飲住宿計劃(港幣 $1,680 起)，客人可於 9 月 29 日至 10 月 1 日入住雙人海景套房一晚，連雙人早餐及晚餐。客人住宿期間更會獲贈精美中秋燈籠。在酒店戶外空間，可以欣賞到美麗的月亮和璀璨的星空，並且感受到大自然的的浪漫與寧靜。我們將提供舒適的環境，讓您能夠盡情地欣賞月光下的美景。

我們誠摯地邀請閣下入住「華麗海灣酒店」，一同在這個中秋佳節中賞月、享受互動和快樂。 讓我們一起度過一個難忘的夜晚，共同歡度中秋佳節。期待與您相見！

住宿優惠詳情:

1. 入住海景套房一晚

2. 於 Bay’s Kitchen 享用 2 人早餐

3. 於 Bay’s Kitchen 享用 2 人晚餐 (額外一名兒童（3-11 歲）只需支付淨價 HK$160，便可 享用一份早餐和兒童晚餐)

4. 免費中秋節 DIY 燈籠材料一包

5. 免費泊車（每房間可享一個車位, 僅適用於入住期間）

6. 延遲退房至下午一時

7. 免費使用游泳池

8. 免費使用寬頻上網服務

9. 免費使用酒店穿梭巴士往返酒店及荃灣/荃灣西地鐵站 (先到先得)

10. 如有任何爭議，華麗海灣酒店保留最終決定權

「華麗海灣酒店」的設計以優雅、簡約和貼心為本。酒店位處荃灣青山公路 123 號，把壯麗及迷人日落景色盡收眼底，寧靜和開揚的舒適環境，讓您遠離喧囂都市生活，為身體增添活力。餐飲方面，結合中、西美食佳餚，特別推介多款東南亞美饌，任君選擇。

酒店樓高 12 層，提供 435 間寬敞舒適的開放式單位及套房，面積 300 平方呎至 450 平方呎。設施方面，備有健身室、半室外游泳池，保證您能享受無憂無慮的住宿體驗。再者，酒店四通八達，距離港鐵荃灣站及荃灣西站僅 9 分鐘車程。熱誠歡迎大家到來享受我們為你們準備好的各種尊貴禮遇及超凡服務。

華麗海灣酒店

香港荃灣青山公路 123 號

訂房電話 : 2945 1111

網頁 : www.grandbayview.com

電郵 : rsvn@grandbayview.com



(特約)