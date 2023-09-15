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【虛擬資產】JPEX：將進行業務及政策上調整　9.14起調整USDT提幣手續費

Hot Talk 10:39 2023/09/15

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【虛擬資產】JPEX：將進行業務及政策上調整　9.14起調整USDT提幣手續費

JPEX自周三（13日）被證監會點名指沒有獲當局發牌、並列出6大可疑之處後，JPEX發表特別最新公告，指「鑑於平台需視乎證監會所發出的聲明，需要進行業務上及政策上的調整，JPEX已於2023年9月14日零時起進行泰達幣（USDT）提幣手續費的調整。

JPEX又指，平台已經就此成立專案小組，成員將由專業的法律界人士、金融界所組成，並商討未來的發展方向以進行調整，並等待證監會回覆進一步的指引。

「平台將依據證監會的回覆，於不日逐步調整提幣手續費，並階段性開放提幣上限。」

JPEX並呼籲用戶，若有緊急的提幣需求，可以填寫表格，JPEX將以申請優先的提幣排序，平台將會儘速進行安排，以解決具有特別需要的用戶。

相關文章：【虛擬資產】JPEX發聲明斥證監會不公平打壓　證監轉介警方　林作割席、新加坡攤位人去樓空

相關文章：【虛擬資產】證監會點名警告JPEX　提出6大可疑之處

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