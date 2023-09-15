【虛擬資產】警方宣布跟進JPEX事件　JPEX狂加USDT提幣手續費怪證監、證監反駁：JPEX從未聯絡（第3版）

▲ 【虛擬資產】JPEX狂加USDT提幣手續費怪證監

虛擬資產交易平台JPEX自周三（13日）被證監會點名指沒有獲當局發牌、並列出6大可疑之處後，有用戶指JPEX大舉調高提取穩定幣泰達幣（USDT），手續費達999USDT，上限提取1000USDT，變相限制提幣。JPEX於周四（14日）晚才發聲明，鑑於平台需視乎證監會所發出的聲明，需要進行業務上及政策上的調整，JPEX已於2023年9月14日零時起進行泰達幣（USDT）提幣手續費的調整。

警方周五（15日）下午表示，證監會在9月13日發出警告聲明，指稱一個虛擬資產交易平台旗下實體未獲證監會發牌，警方周四（14日）已接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進事件。

JPEX加手續費怪證監

JPEX在周四聲明指，平台已經就此成立專案小組，成員將由專業的法律界人士、金融界所組成，並商討未來的發展方向以進行調整，並等待證監會回覆進一步的指引。

「平台將依據證監會的回覆，於不日逐步調整提幣手續費，並階段性開放提幣上限。」

JPEX並呼籲用戶，若有緊急的提幣需求，可以填寫表格，JPEX將以申請優先的提幣排序，平台將會儘速進行安排，以解決具有特別需要的用戶。

證監會：JPEX自聲明以來從未接觸該會

證監會回應查詢時稱，自證監會於9月13日就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸。JPEX的聲明，以及對客戶提款的所謂安排或要求，全屬JPEX自行作出。

證監會重申，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，迄今亦無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。

由於事件可能涉及詐騙，證監會已將案件轉介警方，並會協助警方調查。

金管局：小心聲稱為「銀行」的虛擬資產機構

金管局周五（15日）晚上發聲明指，呼籲市民提高警覺，小心聲稱為「銀行」或聲稱其產品為「存款」的虛擬資產機構。與此同時，金管局警告有關機構這些行為可能違反《銀行業條例》。

金管局稱，留意到有些虛擬資產機構自稱為「加密銀行」、「虛擬資產銀行」、「數碼資產銀行」、「數碼銀行」或「數碼交易銀行」等，或聲稱提供「銀行服務」或「銀行戶口」，有些虛擬資產機構亦使用「存款」一詞來形容客戶存放於該等機構的資金，或宣傳「儲蓄計劃」為「低風險」及「高回報」。上述種種描述或具誤導性，令市民相信有關的虛擬資產機構是在香港獲認可的並且是他們可放心交託其儲蓄的銀行。

（第二版加入警方消息，第三以加入金管局聲明）

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