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【虛擬資產】警方宣布跟進JPEX事件　JPEX狂加USDT提幣手續費怪證監、證監反駁：JPEX從未聯絡（第二版）

Hot Talk 18:29 2023/09/15

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【虛擬資產】JPEX狂加USDT提幣手續費怪證監

虛擬資產交易平台JPEX自周三（13日）被證監會點名指沒有獲當局發牌、並列出6大可疑之處後，有用戶指JPEX大舉調高提取穩定幣泰達幣（USDT），手續費達999USDT，上限提取1000USDT，變相限制提幣。JPEX於周四（14日）晚才發聲明，鑑於平台需視乎證監會所發出的聲明，需要進行業務上及政策上的調整，JPEX已於2023年9月14日零時起進行泰達幣（USDT）提幣手續費的調整。

警方周五（15日）下午表示，證監會在9月13日發出警告聲明，指稱一個虛擬資產交易平台旗下實體未獲證監會發牌，警方周四（14日）已接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進事件。

JPEX加手續費怪證監

JPEX在周四聲明指，平台已經就此成立專案小組，成員將由專業的法律界人士、金融界所組成，並商討未來的發展方向以進行調整，並等待證監會回覆進一步的指引。

「平台將依據證監會的回覆，於不日逐步調整提幣手續費，並階段性開放提幣上限。」

JPEX並呼籲用戶，若有緊急的提幣需求，可以填寫表格，JPEX將以申請優先的提幣排序，平台將會儘速進行安排，以解決具有特別需要的用戶。

證監會：JPEX自聲明以來從未接觸該會

證監會回應查詢時稱，自證監會於9月13日就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸。JPEX的聲明，以及對客戶提款的所謂安排或要求，全屬JPEX自行作出。

證監會重申，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，迄今亦無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。

由於事件可能涉及詐騙，證監會已將案件轉介警方，並會協助警方調查。

（第二版加入警方消息）

相關文章：【虛擬資產】JPEX發聲明斥證監會不公平打壓　證監轉介警方　林作割席、新加坡攤位人去樓空

相關文章：【虛擬資產】證監會點名警告JPEX　提出6大可疑之處

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