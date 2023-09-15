▲ 【中國經濟】內地8月份工業增加值及消費品零售總額增幅均勝預期 固定資產投資則遜色

國統局公布，8月份全國規模以上工業增加值按年增長4.5%，優於預期的增長3.9%，亦較7月份增長加快0.8個百分點，按月增長0.5%。首8個月，全國規模以上工業增加值按年增長3.9%，略高於市場預期的3.8%。

消費方面，8月社會消費品零售總額按年增長4.6%，亦優於預期的增長3%，並較7月份明顯加快2.1個百分點。

首8個月房地產投資按年下降8.8%

至於固定資產投資，首8個月不含農戶固定資產投資按年增長3.2%，略低過預期的增長3.3%。期內房地產投資按年下降8.8%。1至8月住宅銷售額按年下降1.5%，首7月累升0.7%。

8月底失業率5.2%

失業率方面，8月底失業率為5.2%，按月下降0.1個百分點。

國統局表示，國民經濟加快恢復，生產供給穩中有升，市場需求逐步改善，就業物價總體穩定。但也要看到，外部不穩定不確定因素依然較多，國內需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍需鞏固。

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編輯：陳韻妍