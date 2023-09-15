▲ 【內房危機】碧桂園債券「16騰越02」展期方案投票再延至下周一

碧桂園 （02007） 據報再度延長旗下債券「16騰越02」展期方案投票至9月18日（下周一），存續規模4.9億元（人民幣。下同）。「16騰越02」是碧桂園宣布尋求展期的9隻債券中，唯一未通過的一隻。

碧桂園近期已就「21碧地03」等7隻境內債券的展期兌付方案投票，並得到債券持有人會議通過，涉及到期及回售行權本金共103.1億元。之前，原定本月到期的「16碧園05」亦獲得展期。周三晚間，「21碧地03」兩位持有人表示已收到利息兌付款。

一旦「16騰越02」亦成功展期，碧桂園短期內在公開市場面臨償債壓力將大幅降低，有望暫時解除發生公開債務違約及由此觸發大規模交叉的警報。不過，再度延長「16騰越02」展期方案的投票截止日，顯示持有人與公司的博弈仍在拉鋸。

【內房危機】遠洋集團︰將暫停所有境外債務項下的付款 至整體重組及延期解決方案獲得實施

【內房危機】碧桂園又一境內債展期通過 9隻展期債券僅剩1隻待表決

責任編輯︰梁浩碩