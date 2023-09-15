【港股市況】滙豐升近2%　比亞迪逆市軟　恒指高開106點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

人行降準0.25百分點，美股上升，港股今早續彈百點。滙豐 （00005） 升近2%，美團 （03690） 升逾1%，比亞迪 （01211） 逆市跌0.7%，恒指高開106點，開報18154點，科指升0.6%，報4081點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：34】內房股普遍逆市向下，中海外 （00688） 跌0.6%，潤地 （01109） 跌0.5%，碧桂園 （02007） 升近1%，雅居樂 （03383） 跌0.9%，龍湖 （00960） 跌0.4%。

【09：33】遠洋集團 （03377） 逆市跌3%，早段低見0.63元。

【09：31】兩桶油再上，中海油 （00883） 開市後升逾3%，破頂高見14.28元，中石油 （00857） 升2%，破頂高見5.95元。

【09：26】友聯國際教育租賃 （01563） 公布有關以每股4.65元讓兩認購人合共認購1.09億股新股以集資約5億元的認購協議已於昨天終止，股價今早續高開14.5%，開報2.05元。

【09：25】人行進行1050億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率為1.80%；進行340億元人民幣14天期逆回購操作，中標利率為1.95%，此前為2.15%。

【09：23】人行進行5910億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作，操作利率為2.5%。

【09：21】滙豐 （00005） 升近2%，美團 （03690） 升逾1%，比亞迪 （01211） 逆市跌0.7%，恒指高開106點，開報18154點，科指升0.6%，報4081點。

【09：18】人民幣兌美元中間價報7.1786，上調88點。

【09：14】期指開報18227點，升161點。

【08：52】恒指黑期升約132點，報18188點。

【07：54】【內房危機】遠洋集團︰將暫停所有境外債務項下的付款 至整體重組及延期解決方案獲得實施

【07：45】【Morning精點】人行降準0.25百分點︱JPEX發聲明斥證監會不公平打壓、證監轉介警方

【07：45】港股ADR收報18194點，升146點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報61.64元，較港收市價高1.89元或3.2%。騰訊 （00700） ADR折合報319.95元，較港收市價高0.15元或近0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.11元，較港收市價高0.21元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國最新PPI數據雖高於預期，但市場仍然憧憬聯儲局本月暫停加息， 美股周四向好，道指曾升402點，收升331點，報34907點；標指升37點，報4505點；納指升112點或0.81%，報13926點。美滙指數最新報105.35，升0.58%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升105點 外資力撑滙豐ADR（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩