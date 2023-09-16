【恒指夜期+ADR】夜期收市跌117點　退守18000關（不斷更新）

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

港股走勢乏力，跟隨美股下跌，夜期收市跌117點，收報18067點，退守18000關，中概股指數跌0.7%，車股下跌，美團ADR低港1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 122.86 -1.2% 騰訊ADR 316.17 -0.3% 滙豐ADR 61.48 +1.0% 阿里巴巴美股 85.20 -1.2%

北水錄近12億淨流入 買中移動沽中海油中石化

北水全日錄11.9億元淨流入，連續兩日吸資。資金主要吸中移動，全日錄3.6億元淨流入，信達生物 （01801） 及建行 （00939） 分別吸資2.4及1.8億元；淨流出方面，石油股走資情況較顯著，中海油 （00883） 及中石油 （00857） 分別錄3.3及3.2億元淨流出

▼ 點擊圖片放大 +2

富時季檢生效成交1181億 滙豐、中移動升近2% 恒指續彈134點

人行降準0.25百分點，中國經濟數據有驚喜，港股曾反彈300點，惟最終升幅減半。恒指高開106點，開市後一度轉跌，其後再度回升，曾升324點高見18372點。恒指最終升134點，收報18182點，富時季檢生效，成交增至1180.8億元。科指升0.5%，報4077點。滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 升近2%，藥明生物 （02269） 升逾4%，中通快遞 （02057） 近46億大成交升6%，騰訊 （00700） 跌0.8%，遠洋集團 （03377） 挫12%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【大行報告│樓市】高盛料按息已見頂惟調低本港2023至2025年樓價預測 降本港地產股目標價（附表）

【分析】內地經濟疲弱令本港旅遊及零售業不如預期 高盛拆解為何澳門旅遊業可強勁復甦？

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌117點，收報18067點

【22：56】夜期跌111點

【18：20】北水錄近12億淨流入 買中移動沽中海油中石化 恒指夜期跌19點

【16：10】滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 升近2%，藥明生物 （02269） 升逾4%，中通快遞 （02057） 近46億大成交升6%，騰訊 （00700） 跌0.8%，遠洋集團 （03377） 挫12%，恒指升134點，收報18182點，成交1180.8億元。科指升0.5%，報4077點。

【16：00】恒指U盤前升176點，報18224點。

【15：47】【數碼港元】恒生完成假設性的數碼港元實境模擬測試 測試涵蓋甚麼？

【15：35】三桶油尾市逆市全數轉跌，中石油 （00857） 跌0.5%，中海油 （00883） 跌0.3%，中石化 （00386） 跌近1%。

【15：22】恒指尾市升約210點，報18258點，科指升0.8%，報4092點。

【15：00】中海油 （00883） 今早曾破頂高見14.28元，最新轉跌0.4%，低見13.7元。另外，中石油 （00857） 升幅收窄至0.2%。

【14：54】iPhone 15系列今晚8時起接受預訂，舜宇 （02382） 升逾3%，瑞聲 （02018） 升1%，高偉電子 （01415） 升4%。

【iPhone15】蘋果iPhone15今晚8時預售 舜宇光學升逾3%

【14：51】聯洋智能控股 （01561） 挫逾六成，破底低見0.175元。

【14：40】部分內房股下挫，恒大 （03333） 跌逾8%，融創 （01918） 跌近半成，

【14：29】遠洋 （03377） 跌幅擴至一成，低見0.58元。

【13：44】友聯國際教育租賃 （01563） 午後升幅進一步擴至43%，高見2.58元。

【13：43】【澳門旅遊】澳門旅遊局冀十一黃金周日均旅客逾10萬人次

【13：37】騰訊 （00700） 反覆逆市偏軟，午後跌0.4%，低見317元。

【13：30】大市升幅略收窄至約217點，報18265點。

【13：02】港股午後初段升逾300點，報18360點，升312點，科指升1.6%，報4125點。

【12：24】【阿里巴巴9988】菜鳥升級香港自提點服務 逐步延長營業時間

【12：13】【盈喜︱教育股】澳洲成峰高教料年度扭虧為盈 轉賺180萬澳元

【12：00】恒生指數半日升298點，報18346點，成交530億元。科指升1.5%，報4120點。滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 升逾2%，中芯國際 （00981） 升逾4%，藥明生物 （02269） 升逾5%，碧服 （06098） 逆市跌0.5%，遠洋集團 （03377） 跌逾4%。

【11：38】恒指中午收市前，升約285點，報28333點，科指升1.4%，報4117點。

【11：30】內地股市半日向好，上證半日升0.3%，深證升0.1%，創業板指升0.1%。

【11：23】中芯國際 （00981） 最新升逾5%，高見20.9元。

【11：16】領展 （00823） 升逾1%，港鐵 （00066） 升0.8%。另一方面，希慎 （00014） 跌0.4%，九置 （01997） 跌0.5%。

【香港夜繽紛】領展：兩商場免費請市民睇戲、港鐵晚間「搭5送1」 一文睇清香港夜繽紛活動重點（不斷更新）

【10：58】藥明生物 （02269） 升逾5%，暫為表現最好藍籌，申洲國際 （02313） 逆市跌逾1%，藍籌中表現最差。

【10：50】大市升約300點，高見18351點，科指升1.6%，報4123點。滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、美團 （03690） 、平保 （02318） 升2%。

【10：42】小鵬汽車 （09868） 升逾4%，蔚來 （09866） 升逾3%，理想汽車 （02015） 升逾1%。

【10：38】華晨中國 （01114） 升幅擴大至11%，破頂高見3.83元。

【10：30】中芯國際 （00981） 升逾4%，高見20.75元，華虹半導體 （01347） 升逾2%，高見20.4元。

【10：26】【中國經濟】內地8月份工業增加值及消費品零售總額增幅均勝預期 固定資產投資則遜色

【10：25】南南資源 （01229） 升近六成，高見0.26元，綠領 （00061） 三成，恒鼎實業 （01393） 亦升近三成。

【10：20】華晨中國 （01114） 升6%，破頂高見3.7元。

【10：18】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.6%，騰訊 （00700） 逆市軟跌0.3%，美團 （03690） 升逾1%。

【10：09】碧桂園 （02007） 升近4%，高見1.09元，融創 （01918） 升4%，中國恒大 （03333） 升逾7%。

【10：05】中國8月社會消費品零售總額按年升4.6%，預期3%，前值2.5%。中國8月規模以上工業增加值升4.5%，預期3.9%，前值3.7%。中國1-8月城鎮固定資產投資增長3.2%，1-7月為3.4%。

【10：02】平保 （02318） 升逾3%，國壽 （02628） 升逾1%，四大內銀升逾1%至2%。

【10：02】港股最新升約250點，報18302點，升254點，科指升1%，報4100點。

【10：02】【內房危機】碧桂園債券「16騰越02」展期方案投票再延至下周一

【09：47】南南資源 （01229） 早段升4成，高見0.245元。

【09：40】港股早段轉跌12點，報18035點，科指跌0.7%，報4029點。

【09：34】內房股普遍逆市向下，中海外 （00688） 跌0.6%，潤地 （01109） 跌0.5%，碧桂園 （02007） 升近1%，雅居樂 （03383） 跌0.9%，龍湖 （00960） 跌0.4%。

【09：33】遠洋集團 （03377） 逆市跌3%，早段低見0.63元。

【09：31】兩桶油再上，中海油 （00883） 開市後升逾3%，破頂高見14.28元，中石油 （00857） 升2%，破頂高見5.95元。

【09：26】友聯國際教育租賃 （01563） 公布有關以每股4.65元讓兩認購人合共認購1.09億股新股以集資約5億元的認購協議已於昨天終止，股價今早續高開14.5%，開報2.05元。

【09：25】人行進行1050億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率為1.80%；進行340億元人民幣14天期逆回購操作，中標利率為1.95%，此前為2.15%。

【09：23】人行進行5910億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作，操作利率為2.5%。

【09：21】滙豐 （00005） 升近2%，美團 （03690） 升逾1%，比亞迪 （01211） 逆市跌0.7%，恒指高開106點，開報18154點，科指升0.6%，報4081點。

【09：18】人民幣兌美元中間價報7.1786，上調88點。

【09：14】期指開報18227點，升161點。

【08：52】恒指黑期升約132點，報18188點。

【07：54】【內房危機】遠洋集團︰將暫停所有境外債務項下的付款 至整體重組及延期解決方案獲得實施

【07：45】【Morning精點】人行降準0.25百分點︱JPEX發聲明斥證監會不公平打壓、證監轉介警方

【07：45】港股ADR收報18194點，升146點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報61.64元，較港收市價高1.89元或3.2%。騰訊 （00700） ADR折合報319.95元，較港收市價高0.15元或近0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.11元，較港收市價高0.21元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】美國最新PPI數據雖高於預期，但市場仍然憧憬聯儲局本月暫停加息， 美股周四向好，道指曾升402點，收升331點，報34907點；標指升37點，報4505點；納指升112點或0.81%，報13926點。美滙指數最新報105.35，升0.58%。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升105點 外資力撑滙豐ADR（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩