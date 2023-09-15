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【美股業績︱ADBE】Adobe季度收入按年升一成　今季收入指引遜預期　開市跌超過4%

股市 21:34 2023/09/15

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【美股業績︱ADBE】Adobe季度收入按年升一成　勝市場預期

Adobe（美︰ADBE）公布季度業績，受惠對其具有生成人工智能功能的照片、視頻編輯和文檔工具的強勁需求，Adobe季度收入為48.9億美元，按年升一成，高於預期的48.7億美元，經調整每股收益4.09美元，亦高於市場預期的3.98美元。

然而，公司季度收入指引遜市場預期，Adobe股價開市跌超過5%，報527.4美元。

期內，數碼媒體部門收入為35.9億美元，按年增長11%。 數碼體驗收入為12.3億美元，增長10%。

公司預計今季經調整每股收益4.1至4.15美元，相對分析師平均預期為每股4.06美元高。收入預計介乎49.5億至50.25億美元，相對平均預期為50億美元。

Adobe財務總監Dan Durn表示，加價將對第四季度的業績帶來小幅提升，但在下一財年及以後的財年中將帶來更實質性的推動。

【美股業績︱GME】GameStop上季收入勝預期　股價盤後升3%

【美股業績︱AVGO】博通業績指引略遜預期　股價盤後跌逾4%

ET財智Talk

責任編輯︰梁浩碩

美股 奧多比（Adobe，美：ADBE）
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