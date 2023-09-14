▲ 【一帶一路高峰論壇】近6000名業界人士參與「一帶一路高峰論壇」

由特區政府及貿發局合辦的第八屆「一帶一路高峰論壇」，周四（14日）落下帷幕。論壇匯聚超過90位「一帶一路」沿線的政商領袖，及來自逾70個國家及地區、近6,000名環球業界人士參與。

本次論壇以「攜手十載 共建共贏」為題，透過多場討論環節及活動，包括開幕環節、政策對話環節、專題午宴、主論壇、專題分組論壇及投資項目介紹環節等，共同分享「一帶一路」倡議過去十年的經驗，探索投資及營商機會。

論壇兩日期間，合共展示逾280個投資項目，聚焦四大範疇：（1）能源、天然資源及公用事業；（2）科技及創新；（3）城市發展；（4）運輸及物流基建，重點關注智慧城市發展、數據中心和電子商務相關投資等領域。

此外，論壇又促成21份合作備忘錄，涉及香港、中國內地以及馬來西亞、越南、印尼、泰國等東盟地區國家的官方機構及企業，內容涵蓋可持續建築資源、可持續能源、科研、基建、物流等多個領域。

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記者：伍鍵文