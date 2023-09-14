【華為發力】推出HUAWEI WATCH GT 4 系列　續航力最高14天

華為的智能手機近期成為熱話，昨日更不甘後人，在香港時間晚上宣布推出智能手錶WATCH GT 4，擁獨特的八邊棱角設計和閃耀光環，有46mm及41mm兩個版本，前者走運動型格路綫；後者走為時尚風格，有「珠光寶氣」感。兩個版本均有4種顏色選擇，用家均可自選錶面，配合不同服飾或出席不同場合。



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除了一般的計時、測量心臟健康的功能外，GT 4接有新升級的 TruSeen 5.5 + 體徵監測技術和 AI 演算法，使運動心率監測更加準確。由於採用了新的智能向星天線設計，搭載五星雙頻定位系統，定位準確度較上一代提升 30%，有助GT 4 系列支援逾 100 種運動模式。值得留意的是，GT 4 系列的監測睡眠功能，若用家在睡眠期間有睡眠窒息情況，會給予提醒。

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不少智能腕錶功能多但耗電快，華為指GT 4 系列在正常使用下電力最多可維持7天(41mm)及14天(46mm)。GT 4 系列在歐洲已開始接受預訂，售價由299.99英鎊起，但香港還未有出售時間表及售價。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，華為在蘋果發佈會前後，推出智能手機及腕錶，除了證明給世人看，其芯片技術可以做到貼近市場水平，有能力開發自己的智能裝置。若GT 4 系列內的技術大部份是華為自家技術，就不用怕美國的制裁。

另外，他指華為的知能腕錶的款式已很多樣化，貼近一般腕錶。而其續航力一向也比較好，超過一星期甚至可達兩星期。

戴來瞓覺，若每日都要充電，請問如何監察睡眠？這方面明顯見到華為有呢啲，也是用家需求的功能。

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