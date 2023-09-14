  • 27°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 23:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為發力】推出HUAWEI WATCH GT 4 系列　續航力最高14天

科技 22:50 2023/09/14

分享：

分享：

華為的智能手機近期成為熱話，昨日更不甘後人，在香港時間晚上宣布推出智能手錶WATCH GT 4，擁獨特的八邊棱角設計和閃耀光環，有46mm及41mm兩個版本，前者走運動型格路綫；後者走為時尚風格，有「珠光寶氣」感。兩個版本均有4種顏色選擇，用家均可自選錶面，配合不同服飾或出席不同場合。

【華為發力】華為摺機Mate X5開賣線上銷售再被「秒殺」　網傳炒價比原價高出過萬

【華為發力】華為官宣月底舉行秋季發布會　同步公布新摺機Mate X5售12,999人民幣起

除了一般的計時、測量心臟健康的功能外，GT 4接有新升級的 TruSeen 5.5 + 體徵監測技術和 AI 演算法，使運動心率監測更加準確。由於採用了新的智能向星天線設計，搭載五星雙頻定位系統，定位準確度較上一代提升 30%，有助GT 4 系列支援逾 100 種運動模式。值得留意的是，GT 4 系列的監測睡眠功能，若用家在睡眠期間有睡眠窒息情況，會給予提醒。

點擊圖片放大
+2

不少智能腕錶功能多但耗電快，華為指GT 4 系列在正常使用下電力最多可維持7天(41mm)及14天(46mm)。GT 4 系列在歐洲已開始接受預訂，售價由299.99英鎊起，但香港還未有出售時間表及售價。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，華為在蘋果發佈會前後，推出智能手機及腕錶，除了證明給世人看，其芯片技術可以做到貼近市場水平，有能力開發自己的智能裝置。若GT 4 系列內的技術大部份是華為自家技術，就不用怕美國的制裁。

另外，他指華為的知能腕錶的款式已很多樣化，貼近一般腕錶。而其續航力一向也比較好，超過一星期甚至可達兩星期。

戴來瞓覺，若每日都要充電，請問如何監察睡眠？這方面明顯見到華為有呢啲，也是用家需求的功能。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
開啟hket App，閱讀全文
華為 移動裝置 科技產品 歐洲 智能手機 智能手錶

下一篇文章

【網絡安全】數碼港遭黑客攻擊　HKCERT籲機構及市民加強網絡保安戒備
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【WhatsApp頻道】香港終於開通　管理員及訂閱者資料互不相通保私隱
【WhatsApp頻道】香港終於開通　管理員及訂閱者資料互不相通保私隱
【華為發力】華為官宣月底舉行秋季發布會　同步公布新摺機Mate X5售12,999人民幣起
【華為發力】華為官宣月底舉行秋季發布會　同步公布新摺機Mate X5售12,999人民幣起
【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）
【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）
【生成式AI競賽】Adobe生成式AI工具Firefly正式上線　設獨立網站兼整合至Creative Cloud及Express服務
【生成式AI競賽】Adobe生成式AI工具Firefly正式上線　設獨立網站兼整合至Creative Cloud及Express服務
【Apple發布會2023】iPhone 15系列、新Apple Watch粉墨登場　iPhone 15最平6,899港元入手　周五晚起預售（不斷更新）
【Apple發布會2023】iPhone 15系列、新Apple Watch粉墨登場　iPhone 15最平6,899港元入手　周五晚起預售（不斷更新）
【中移動X華為】中國移動香港夥華為實現「5G Advanced」網絡技術　實現10Gbps流動網絡下載速度
【中移動X華為】中國移動香港夥華為實現「5G Advanced」網絡技術　實現10Gbps流動網絡下載速度
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款