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【數碼港資料外洩】數碼港回應資料外洩風波　成立專責小組徹查事件　惟仍未知受影響人數

Hot Talk 23:06 2023/09/14

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【數碼港資料外洩】數碼港回應資料外洩風波　成立專責小組徹查事件　惟仍未知受影響人數　

勒索軟件黑客組織Trigona攻擊香港數碼港，逾400GB數據已於「暗網」（Dark Web）被公開。數碼港董事會在周四（14日）旁晚召開特別會議，主席陳細明會後見傳媒回應指，董事局非常重視事件，已與管理層緊密溝通，並代表數碼港向受影響人士致歉，又預告成立專責小組徹查事件。數碼港行政總裁任景信指，由於分析需時，暫未知泄露數據涉及個人和企業的數量。

【數碼港資料外洩】黑客暗網發放400GB洩取資料，可見【下一頁

陳細明表示，董事局會全力支持管理層的後續改進措施，若需要額外資源強化網絡安全，均會提供支持，並將成立專責小組跟進事件。他補充，專責小組成員是董事局的數個附屬委員會主席，向董事局提交報告，建議避免同類事件再次發生。

任景信說，留意到於外間有討論指，數碼港系統存在漏洞，但並非整個系統被攻擊，又強調在加固防禦之下，已經成功地抵禦黑客續後的攻擊，重申沒有機構可保證「百毒不侵」。他又稱，交贖金並非數碼港應對黑客勒索的原則。

他續指，資料泄露後，已盡早通知受害人，並承諾提供有關免費服務，保障其個人資料不會被人盜用。問及會否有高層需要承擔事件，他回應指，若事件涉嚴重人為疏忽，會按程序處理，惟暫未見到相關情況出現。

相關文章：

【網絡安全】黑客入侵數碼港、私隱公署：8.18已獲資料外洩通報　傳遭盜逾400GB資料（第三版）

記者：伍鍵文

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