【周大調富格曲@iM網欄】來自摩納哥的星級享受 著名扒房 Beefbar

最近，跟幾個朋友相約到著名扒房 Beefbar 晚膳，地點就在中環的中心地帶，非常方便。 當晚，餐廳與著名酒商 Omtis 合辦 wine pairing，名為 【𝑴𝒊𝒄𝒉𝒆𝒍𝒊𝒏-𝑺𝒕𝒂𝒓𝒓𝒆𝒅 𝑩𝒆𝒆𝒇 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚 𝑾𝒊𝒕𝒉 𝑩𝒖𝒓𝒈𝒖𝒏𝒅𝒚 𝑾𝒊𝒏𝒆】。 Beefbar 由米芝蓮星級名廚 Riccardo Giraudi 創辦，分店遍佈摩納哥、巴黎、雅典、杜拜等二十多個城市。香港 Beefbar 亦剛於2023年的米芝蓮推介中榮獲一星殊榮。米芝蓮星級餐廳加上 Burgundy 美酒，無疑是個上佳的組合。

Beefbar 位處西洋會所（Club Lusitano）二樓，裝修擺設以木材、皮革、白色大理石及金屬等為主調，由著名摩納哥室內設計公司 Humbert & Poyet 設計。燈光柔和，溫度舒適，環境典雅，豪華之餘又沒有半點拘束。桌上的餐具亦頗有心思，朋友好眼光，發現各人的餐碟上都印有不同的 emoji 圖案，顏色鮮艷奪目。原來，餐碟都是來自法國著名品牌 Bernardaud，絕非一般貨色。

當晚的餐單及配酒如下：

《Burgundy and the Butcher Wine Dinner》

Welcome Drink

Domaine Remoriquet, Bourgogne Aligote 2019

Kobe Beef & Uni Taco, Black Caviar,

Domaine Arnaud Baillot. Bourgogne Blanc. Chardonnay 2021

Slow Cooked Veal, Comte Cheese, Cecina

Domaine Genot Boulanger, Beaune Blanc En Lulumme 2017

Ping Yuen Chicken, Champagne Mushrooms,

Domaine Alain Michelot, Bourgogne Rouge 2020

Homemade Kobe Ravioli, Porcini Sauce,

Domaine Genot Boulanger, Mercurey 1er Cru En Sazenay 2019

Australian "Crossbred" Wagyu Rib Eye Cap, Black Truffle

Served with our porcini mushrooms mashed potato & baby carrots,

Domaine Francois Buffet, Volnay 1er Cru, Clos des Chenes 2018

White Burgundy Pear, Almond & Rosemary Foam

共六道菜，紅、白酒都來自 Burgundy 不同的酒莊。

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Beefbar 創辦人 Riccardo Giraudi 又名 Beefboy，Beefbar 的主打菜式，當然是牛肉。餐廳精心挑選來自世界各地的頂級牛肉，菜式精美，令人留下深刻印象。

頭盤《神戶牛肉海膽 Taco 配黑魚子醬》，將珍貴的神戶牛融合於海產的鮮美中，搭配 Domaine Arnaud Baillot 的 Bourgogne Blanc Chardonnay 2021，有先聲奪人之效。Burgundy 的白酒都以 Chardonnay 葡萄為主，濃郁的果香氣加上食材的鮮味，是一個清新、富層次感的配搭。

第二道菜是《慢煮小牛肉，搭配 Comte 芝士和 Cecina 火腿》。 Domaine Genot Boulanger，Beaune Blanc En Lulumme 2017 略帶一股橡木桶香氣，配合柔嫩的牛肉口感及濃郁的芝士，恰到好處。

另一道較為特別的菜式為神戶牛肉意大利雲吞，印象亦最為深刻。自家製的意大利雲吞，外 皮煙靭富彈性，內裏充滿了濃郁的肉汁。Burgundy 紅酒以 Pinot Noir 葡萄為主，帶有成熟水果和微妙的橡木桶香氣。Domaine Genot Boulanger 的 Mercurey 1er Cru En Sazenay 2019 與神戶牛肉，是個美妙的配搭。

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主菜是澳洲混種（Crossbred）和牛肉眼配黑松露。肉眼頂蓋 (Rib Eye Cap) 為肉眼排的精華部位，肉質嫩滑，數量稀少。Domaine Francois Buffet 的 Volnay 1er Cru, Clos des Chenes 2018 帶有紅莓和土壤的香氣，特顯牛肉的豐潤口感及黑松露的獨特風味。

喜歡吃牛的話，不妨試試 Beefboy 主理的 Beefbar。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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