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【寬頻服務】中移動香港實現5G Advanced技術 同步推出10G家居寬頻服務

理財智慧 21:46 2023/09/14

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中國移動香港宣佈實現雙10G技術，與此同時，CMHK亦同步推出10G家居寬頻服務，為客戶帶來10Gbps 上、下行對等頻寬，以迎接未來家居用戶對4K、8K實時超高清影片、AR/VR 遊戲、智能家居等日益增加，對家居寬頻愈來愈高的要求。

【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元【下一頁

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

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中國移動香港有限公司董事兼行政總裁李帆風先生表示：「非常榮幸是次能夠與華為共同合作打造『5G Advanced』這項創新技術。5G Advanced 將深化數智化轉型，在聯人、聯物、聯車、聯家庭、聯企業方面，推動社會邁向數智化的智慧世界。團隊亦正積極與合作夥伴研究『5G Advanced』商用甚至流動通訊服務應用及設備開發，我們相信『5G Advanced』絕對能夠成為通訊科技行業的標杆，並引領行業邁向全新時代。」

【攝影比賽】海濱事務委員會舉辦攝影比賽 獎品總值達20萬元【下一頁

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親海駅I接力推　曾入票認購親海駅II有額外優惠　一房折實入場385.8萬【下一頁

據了解，CMHK 10G超高速光纖寬頻計劃將逐步於不同屋苑推出，長沙灣區的全新住宅「維港滙」將 成為第一個覆蓋10G家居寬頻服務的項目，未來更多新建樓宇亦將會舖設XGS-PON網路。 此外，CMHK將分批為現有家居寬頻樓宇進行XGS-PON 網絡升級，預計2024年全港將有超過1000棟樓宇，近50萬單位完成升級。為配合家居寬頻網絡升級，CMHK將同步推出 Wi-Fi6/6E/7 路由器系列產品推廣，連同一系列CMHK Home智能家居產品及豐富生活及娛樂內容，包括UTV、myTV Gold及愛奇藝國際版，一站式滿足用戶家居娛樂需求。

【青姐話】有國策 有辦法？

青姐話

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撰文：鄭日棱

 

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