【分析中國救市】為何人民銀行只是降準？無機會減息？

人民銀行決定9月15日下調金融機構存款準備金率，雖然降準與減息有分別，但仍預期下一步9月20日的貸款市場報價利率（LPR）仍有機會減息，這粒息是市場化利率，要看銀行盤算。

降準與減息有何分別？

降準可增加市場資金流通量，據過往規模估算，釋放資金約5000億元人民幣（見圖），即可以有更多的人能夠借貸，增加市場投資；至於減息，則可減輕借貸人仕負擔，增加居民消費力。

效用成疑？

不過，若市場借貸意願不足，透過降準增加放貸量，未必能有效刺激經濟，影響措施成果。

央行不願減息？

人民銀行自從9月初下調「存量」房貸利率，到9月中降準，均避免直接下調息率，各界均認為有三大好處，（1）沒有減息，沒有影響內銀淨息差，沒有影響銀行原有盈利，（2）降準增加放貸量，即銀行可做更多放貸，有利銀行生意。（3）息率無變，即中美息差不變，人民幣貶值壓力減輕，若美國息口見頂，美元倒頭下跌，更有利人民幣走勢，反映人民銀行似乎更願意「守護」滙率。

而壞處是救市作用可能有限，則市場會繼續估計央行未來會減息，因而令人民幣產生貶值預期，最終亦影響人民幣走勢。

記者：譚志偉