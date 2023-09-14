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【減碳需求】DBS夥RESET Carbo　擴大製造業供應鏈減碳解決方案

商業 20:46 2023/09/14

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星展銀行企業機構業務部可持續發展部門主管鍾皓恩（左）與RESET行政總裁Liam Salter（右）共同簽署合作備忘錄。(受訪者提供)

ESG日益受到重視，不少企業也需要製定減碳目標。根據聯合國環境規劃署資料顯示，價值過兆美元的時裝產業佔全球碳排放的8%。而當中供應鏈的上游項目，包括材料生產、備料和加工，估計佔約8成碳排放。儘管不少服裝品牌都希望在營運中，特別是供應鏈減少碳排放，但仍存有不少挑戰。

星展銀行今宣佈，將夥拍RESET Carbon，為服裝、鞋履及紡織品（AFT）供應鏈，推動行業應用減碳和可持續發展的解決方案，今正式簽署合作備忘錄。他們將與亞洲製造業供應鏈的買家和供應商，包括中小型企業，加強推動減碳，達到可持續發展。RESET將向AFT行業提供諮詢服務和技術支援，推動減少其供應鏈中的碳排放，同時協助設定科學為本的減碳目標及加強企業效能。而星展銀行則為供應商提供融資解決方案，投資具有成本效益的技術，從而減少工廠排放、用水和廢棄物。

該行企業機構業務部可持續發展部門主管鍾皓恩表示，是次合作顯示DBS希望為實體經濟作出正面影響的決心，「這不僅僅是一個口號。服裝行業正在尋求解決方案，包括金融和資源效益諮詢，以減輕快速變化的時裝業所帶來的負面影響。」她預料是次合作，可將星展銀行的亞洲網絡和可持續金融的知識，與RESET的碳領袖計劃互相結合。

碳領袖計劃Climate Leadership Programme（CLP），是由RESET與 Apparel Impact Institute（Aii）3年前推出。該計劃旨在協助服裝品牌及其供應商，設定科學為本的減碳目標，通過一系列標準化工具和協作流程進行基準及評估，制定行動計劃。

RESET行政總裁Liam Salter同意，融資成為解決方案越來越重要的一部分，他們將繼續推動客戶大幅減少碳排放。

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