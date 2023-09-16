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【清酒新世界@iM網欄】 富久千代 酒造100周年(下)

名人薈萃 09:00 2023/09/16

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很多人好奇酒造100周年活動，難道就沒什麼特別公布嗎？確實有，雖然照片不能給大家看，但可以在此以文字形式分享。老實說，會場現場有提供很多鍋島釀製的清酒給予客人享用，而酒造特別就慶祝午宴釀製了四款酒，對於我來說這四款酒更吸引！個人認為第一款跟第四款酒較為驚喜！

【Wealth封面故事】(有片)專訪黃國英 因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合【下一頁

同場加映：【青姐話】有國策  有辦法？

青姐話

第一款酒是「愛山 純米釀造」，很抱歉相片暫時不能公開，此酒採用了50%精米步合釀製，酒度為-8，由此可見這款酒偏甘甜，用來配合開胃菜最合適。不過從這次開始，酒精含量將改為14度，酒標也會改變，但暫時還沒公開。此外，鍋島用愛山「米的力量」來表現輕盈的口感，同時帶有濃郁的白桃香，甜而不膩，就是那種甜在舌尖上的感覺，品嚐的時卻神奇地發現莫名其妙而來的清爽！愛山 純米釀造配搭醃製的博多三文魚和扇貝韃靼，彰顯得食材特別新鮮，而且雙方的味道也同時昇華。

第二款是名為「A」的特別釀造，用來搭配魚類菜餚，午宴配搭了玄海產的烤紅鯛魚和來自有明海的海藻醬。第三款是名為「B」的清酒，午宴安排配搭低溫烤九州黑毛和牛。無論是「A」或「B」，兩種酒都是為了強調菜餚口感與味道，希望以「清酒與食物聯姻」的方式來呈現。一般而言，低溫熟成酒在判斷品質的好壞時，通常會根據原米和精米的比例來判斷，但酒造這次沒有採用這樣的表達方式。

【足本重溫】黃國英專訪80分鐘足本播放【下一頁

鍋島的產品理念分別是「與膳食相宜的清酒」和「百喝不厭的清酒」，對於酒造來說，他們的有很多類型的清酒被公認為與任何菜餚都完美搭配，而不是說「這種酒與這道菜很搭配」，所以這次創造了一種能夠充分發揮食物的酒，特別是「鍋島與食物」的結合，考慮到這一點，他們的目標是創造一款類似鍋島的清酒來搭配餐點。

點擊圖片放大

第四款酒是採用了貴釀酒的釀造方法來釀造，酒度高達-87，酒精含量是14%，此酒搭配百香果Manjari巧克力慕斯和鍋島酒粕製成的冰淇淋，據說鍋島還在考慮是否在酒標上標示「貴釀酒」，其實我相當期待這一款酒能夠布市面出售，不過相信還在試驗階段中，期待最終的版本早日面世！

同場加映：【溫股知新】港股望回穩  政策繼續等

溫股知新

 

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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