【跳槽轉緩】新加坡勞動力市場疲軟　打工仔失跳槽動力

疫情期間人們開始重新評估他們的職業選擇，導致人才短缺，跳槽也成為打工仔關注的焦點，讓員工擁有跳槽甚至頻繁跳槽的權力。但情況正在發生變化，隨著全球經濟不確定性導致勞動力市場降溫。新加坡最新數據顯示，幾個季度的招聘率和辭職率有所下降，反映出打工仔轉工頻率正在減少。

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新加坡招聘率從2022年第三季度的2.6%，下降到第四季度的2.5%，然後又下降到2023年第一季度的2.3%。與此同時，辭職率從2022年第二季度的1.7%，下降到第二季度的1.6%，然後在2023年第四季度和第一季度下降到1.5%。

華僑銀行首席經濟學家Selena Ling表示，打工仔可能受到有關中國經濟放緩、外部環境增長疲弱、勞動力市場可能在未來幾個月降溫等負面消息而影響轉工意欲：「他們在換工作時可能會更謹慎，以防出現辭職後找不到新工作的情況。」但她補充指，整體勞動力市場仍然緊張，只是招聘意向和工資增長可能不及之前進取。

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責任編輯：李智賢

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