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人行明日起 降準0.25個百分點

股樓投資 20:00 2023/09/14

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內地再度放水刺激經濟。人民銀行宣布，明日（15日）起下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，但不包括已執行５％存款準備金率的金融機構。下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.4％。人行表示，目前內地經濟運行持續恢復，內生動力持續增強，社會預期持續改善。為鞏固經濟回升向好基礎，保持流動性合理充裕，因此決定降準。人行前一次降準為今年3月，當時降準幅度亦是0.25百分點。

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人行指出，會精準有力實施好穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，更好地支持重點領域和薄弱環節，兼顧內外平衡，保持匯率基本穩定，穩固支援實體經濟持續恢復向好，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

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撰文 : 李尚毅

工商銀行（01398） 港股

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