【香港海上奇觀】 36米「海上立體神臂巡航」 原來係保險公司宣傳 ?

最近如果行經香港海旁或是在公司窗口望出去都會見到一隻巨型的手臂，不少人以為是有大型的展覽，準備運送其中一個零件，但原來是UA亞洲聯合財務配合集團30年來《助你一臂，鬆一口氣》品牌理念推出的廣告宣傳，巨型的手臂將會即日起至9月22日在維港海上巡遊，供市民打咭拍照。

「UA 30周年海上立體神臂巡航」展覽期由即日起至9月22日，巨型神臂將於中午12時至下午7時，於維港內遊走，沿途經過市民及遊客常到景點，包括星光大道、天星碼頭、西九文化區、上環信德中心、中環碼頭、香港會議展覽中心， 以及中西區海濱長廊灣仔至銅鑼灣段等。

巨型神臂全長36米，高10米，以特製防水帆布物料製成。整隻巨型手臂，主要分為兩個部份，分別為前臂及上手臂，為了營造最佳立體效果，採用了七百多塊大小不同的超強物料縫製而成，吹氣後重量近四噸，需要多個支架和數百條麻繩鞏固定位。整個UA海上立體手臂宣傳活動，耗資數百萬元，由意念設計、模型製作、申請牌照、至組件裝嵌及正式啟航，過程長達六個月以上，需要研究風向、承載力、航道及天氣等因素；在最後測試安裝72小時內，更遇到上百年一遇的黑色暴雨，但仍然可以順利進行展覽。

不知道各位打工仔對於這個打卡熱點又感覺如何呢 ?

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責任編輯：陳玉蓮