【增值好書】9月份好書推介 《8個花錢的好習慣，我一輩子不缺錢》 重點內容大解讀 懶人包大整合

無論閱讀多少理財文章，總覺得信息零散？是時候改變閱讀的好習慣了！從9月開始，每個月我們都會向大家推薦一本能夠增值自己的好書，當中包括理財、學習、教養各類型的書籍。為了讓不太喜歡閱讀的讀者也能了解書中的內容，我會先為大家提供書中的重點簡介，為大家制作一個懶人包。

對於理財，我們可能都了解一些小道理，但有時候總會忘記。這本《8個花錢的好習慣，我一輩子不缺錢》的書適合對理財了解不深的讀者。書中內容簡單易懂，卻能夠逐一提醒你在花錢和理財方面的小盲點。

作者想要傳達給大家一個觀點就是，很多人為了省一點小錢而讓自己的生活變得繁忙，卻忘記了生活中最重要的事情。所以作者先提醒大家，



怕缺錢的人不能只會省小錢

因為節省了小錢更容易忽視重要的事情。例如，有人為了節省2元而每天花費大量時間尋找適合的優惠券。當一個人全神貫注地在省吃儉用上，卻沒有花時間增值自己。還有人為了節省金錢而每天吃即食麵，結果多年後身體出現問題，最終要花費巨額醫療費用。



本來儲錢應該是一件快樂的事情，但為了儲錢而讓自己的生活變得越來越辛苦，得不償失，這是很多人在理財方面存在錯誤觀念。

一個不懂花錢的人同樣也不會儲蓄太多的錢，因為這個錢本應花在合適的地方。趕時間時選擇坐的士是為了追回寶貴的時間，有個人要面試，但時間有點遲，可是他想起自己要儲錢，所以堅持不坐的士，最終失去工作的機會。有個人為了節省5元的優惠，由家中坐車去另一個地方購買一對鞋，卻沒有思考所花費的金錢及交通費，這些都是懂得卻總是在生活中常會犯上的錯誤。讓我們先來一個小測驗，看看你自己或身邊的人到底是有錢人還是窮人：

1.錢包變形 2.錢包鼓脹膨脹 3.收據或紙幣放在同一格 4.從不使用錢包，只用卡片套 5.從不使用銀行，直接將錢放進袋子里

你的銀包是不是這樣的呢 ? 若中了其中一個也是屬於不善於理財的人，原因其實不難猜到。真的不知道 ? 證明你的理財知識還有待改善呢，可以看看這本書尋找當中的答案。

那麼，有錢人的錢包又是怎樣的呢?

1.錢幣按照金額大小排列清晰 2.錢幣的上下、前後位置朝一個方向整齊擺放 3.較常使用的信用卡、提款卡放在方便拿取的位置 4.不常用的信用卡或會員卡整理好，放在另一個地方 5.收據和紙幣不放在同一格 6.錢包里只放當天的收據

你或許認為這樣真在太費神，但有錢人對待自己的書是非常認真的，從這些表現亦看出他們對金錢的尊重及價錢。因為有錢人多數都是這樣，今次的介紹就到此為止，想知道更多精彩內容 ? 鼓勵各位讀者一同讀好書，增值自己。

下個月，將為大家推薦《我的女兒麥明詩 一張白紙到10優的培育經歷》，期待與大家分享 ！

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責任編輯：陳玉蓮