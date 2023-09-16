【電動車潮】 電動車大革命 掀中港兩地換車潮！點解香港咁多人用Tsla ?

政府在2021年相繼公布《香港電動車普及化路綫圖》，多方面推動使用新能源電動車，電動車發展勢在必行。雖然電動車普及化目標已談論多年，但何時可以真正實現，以及電動車在中港兩地的發展情況如何，仍然值得大家關注。電動車普及化會否只成為一個口號，而最終未能成功呢?

今期封面故事，本刊邀請了香港汽車代理銷售商英之傑大中華區董事總經理劉啟成，及內地汽車品牌上汽大通海外事業部總經理嚴碧亞專訪，探究電動車的發展情況。同時，訪問了一位香港車主，細說車主心聲及對電動車的接受程度。此外，記者亦親身前往深圳特斯拉（Tesla）體驗店，親身觀察現場情況，透過訪問及觀察，深入了解電動車的發展現況及趨勢，以及在中港兩地推廣電動車普及化的挑戰及前景。

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近年，電動車成為全球汽車市場的主流趨勢，《國際能源署》預測，2023年全球電動車銷量將達1,400萬輛，按年增長35%。2022年，在香港每10輛新登記私家車之中，近7輛都是電動車，顯示了香港市場對電動車的高度接受度。同時，內地亦積極推動電動車的普及化，去年全球售出的1,020萬輛電動車中，內地佔590萬輛，比例高達58%，可見中港兩地電動車普及化的共同需求。

從數據上可見，電動車的普及化在中港兩地已成為一個必然趨勢。隨着技術的不斷進步和價格的下降，電動車的性能和可用性不斷提升，吸引了愈來愈多的消費者。政府的支持和推廣也起到了重要的作用，包括建設充電基礎設施。

配套建設仍然不足

大趨勢是轉用電動車，不過香港在相關配套方面，特別是充電站的建設，仍然存在不足。要實現電動車普及化，充電設施的供應至關重要。政府在2022年的《施政報告》宣布在未來3年，會在額外7,000個政府建築物停車位提供電動車充電設施，加快推動電動車普及化的進程。各相關部門已表示會就建築或規劃中的政府建築物，在技術可行及不影響工程進度的條件下提升場內電動車充電器的數目，例如在興建中的啟德體育園，會額外在300多個公共停車位，提供電動車中速充電器，以方便公眾利用停泊時間為電動私家車作充電之用。截至2022年12月底，政府及私營機構合共提供約5,434個公共充電器，其中2,210個充電器是由政府提供。

另外，香港蜆殼（Shell）在赤鱲角的新油電站投入運作，成為全港首個同時提供充電和加油服務的站點。充電位設有快充和中充選項，快速充電每小時收費64元。Shell計劃在香港的41個油站中，增設電動車充電位，建立超過300個充電設施，覆蓋全港範圍。隨着各方的配合下，市民將更容易在各個場所找到充電站，能夠更方便地使用電動車，並減少對傳統燃油車的依賴。

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香港發展潛力巨大

根據香港汽車商會資料顯示，1月至4月本地交付量5大電動車排名依次為Tesla Model Y RWD（約2,850輛）、比亞迪Atto 3（約873輛）、寶馬iX3(約440輛）、Model 3 RWD（約395輛）、寶馬iX（約366輛）。在香港的馬路上常見的大多是Tesla，從數字上亦可見Tesla在港受歡迎程度。雖然如此，但電動車在香港仍有巨大潛力，根據環保署公布的數字，截至2023年4月底，香港整體電動車數量為55,654輛，佔所有車輛總數6%。政府在2021年先後公布《香港電動車普及化路綫圖》、《香港清新空氣藍圖2035》及《香港氣候行動藍圖2050》，涵蓋不同方面推動新能源運輸技術的政策方向和目標，主要措施包括訂下目標於2035年或以前停止新登記燃油私家車（包括混合動力車）、推動包括巴士、小型巴士、的士、貨車等各種電動商用車的專項試驗，力求在2025年制定更具體推行的方向及時間表、多方面擴展電動車充電網絡並逐步將充電服務市場化，推動其長遠可持續發展。

*以上內容節錄智富雜誌第827期

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責任編輯：陳玉蓮