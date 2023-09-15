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【香港夜繽紛】領展：兩商場免費請市民睇戲、港鐵晚間「搭5送1」　一文睇清香港夜繽紛活動重點（不斷更新）

股市 11:10 2023/09/15

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一文睇清香港夜繽紛活動重點

港府正式啟動「香港夜繽紛」活動，財政司司長陳茂波在西九文化區主持啟動禮，他表示，政府將牽頭舉辦連串活動，希望帶旺夜市，又公布一系列夜間活動詳情，包括在灣仔、西環及觀塘海濱設立的夜間市集、鼓勵全港各區河畔舉辦活動；港鐵 （00066） 推晚間「搭5送1」優惠；不少因疫情取消的實體活動也會復辦，如大坑舞火龍、美酒佳餚巡禮等活動。

陳茂波表示，自5月推出「開心香港」活動，市面經濟逐漸改善，希望透過增加夜間經濟，為市民提供更多夜間選擇，如食肆、博物館、冬季戶外活動等，他又希望香港作為「東方之珠」更為閃亮。

【更新至9月15日上午11時】

Lalamove向100家參展小店派發300元送貨利是

即時送貨平台Lalamove向100名參展小店派發300元送貨利是，包辦小店進出場及補貨物流，與小店拍住上，並提供Lalamove Rewards合作宣傳計劃，為小店吸人流，為夜市做旺市。參展小店可透過【網址】登記，換領兩封150元送貨利是，及與Lalamove合作推出更多宣傳及優惠，藉物流送貨帶動夜經濟。

Lalamove為鼓勵大眾投入夜間消費，為逛夜市購物的遊人提供送貨優惠，新用戶只需在Lalamove APP輸入優惠碼【LALAFUN】，即可專享25元送貨折扣優惠，另外凡於即日至10月2日每晚8至12時落單送貨，用戶可獲得雙倍Lalamove獎賞計劃積分。

領展：兩商場免費請市民睇戲、推餐飲消費優惠

領展 （00823） 公布，中秋及國慶假期期間，旗下兩個商場將舉行「領展Link Up夜派對」，免費請市民觀賞多套本地電影，並聯同商戶推出不同的餐飲消費優惠。首輪三場「夜派對」將於樂富廣場及天瑞商場的戶外廣場放映電影，同時舉辦猜燈謎活動，並設置攤位遊戲及免費派送小食。該兩個商場將聯同商戶提供不同夜市餐飲消費優惠。

另外，優惠期內每日下午7時後，顧客於41個指定領展商場消費滿50元，即可享一小時免費泊車優惠。Link Up手機程式會員可再尊享一系列期間限定夜市優惠。領展指，將於未來數月陸續於旗下其他地區的商場舉行「夜派對」。

港鐵推晚上10時半後搭車「5送1」　加強晚市泊車優惠

由9月29日至11月23日期間，港鐵推出「玩夜啲 賞你搭」活動。乘客只需使用已連結MTR Mobile賬戶的成人八達通，在推廣期内晚上10時半或之後於重鐵、輕鐵拍卡出閘或於港鐵巴士拍卡上車滿5次，即可獲得一次可於全日任何時間使用的免費本地車程。

另外，港鐵旗下商場將透過MTR Mobile送出3萬張港鐵商場電子禮券及加強晩市泊車優惠，鼓勵市民於晚上消費；商場亦將安排特別活動，包括晚間音樂會、節日裝飾及市集、特色戶外裝飾等，並鼓勵商戶延長營業時間 ，特別於星期四至日及公眾假期，提升商場於夜間的氣氛

商場夜消費優惠【下一頁】

據陳茂波介紹，「香港夜繽紛」分為四個重點，包括文化藝術體驗海濱休閒體驗節日精彩體驗，及多元娛樂體驗

一、文化藝術體驗

  • M+博物館舉行博物館夜間展廳活動及工作坊；
  • 藝術館、科學館、太空館帶來博物館夜遊體驗延長周五、六、日及公眾假期延長開放至晚上10時
  • 大館未來6個月舉行各項夜間表演及藝術展覽；
  • 戲院夜場購票優惠

二、海濱休閒體驗

  • 海濱場地（灣仔、西環及觀塘）舉行一系列活動，包括表演、文創活動、小賣攤位及地區特色導賞等；
  • 鼓勵全港各區河畔和海濱地方，舉辦活動予區內居民參與；
  • 美酒佳餚巡禮於10月底回歸中環海濱活動空間；
  • 11月展開為期一個月的全城餐廳及酒吧推廣

三、節日精彩體驗

  • 中秋復辦大坑舞火龍活動、深港兩地同步舉行無人機表演維園中秋綵燈會粵劇表演
  • 舉行國慶煙花匯演主題樂園萬聖節活動（海洋公園和迪士尼樂園）；
  • 西九香港繽紛冬日巡禮將設置巨型戶外聖誕樹；
  • 除夕戶外倒數
  • 農曆新年各區年宵市場將恢復乾貨攤位、年初一舉辦花車巡遊

四、多元娛樂體驗

  • 商場：超過80個商場舉行夜間活動，推出餐飲及消費優惠延長營業時間提供泊車優惠晚上直播英超
  • 蘭桂坊協會：過百間食肆及酒吧推不同優惠
  • 港鐵：推出「玩夜啲 賞你搭」晚間乘車優惠，每滿五次晚間車程（晚上10時30分後出閘），即可獲得一次免費本地車程獎賞
  • 旅發局：向旅客派發「香港夜饗樂」餐飲消費券，及提供開蓬巴士夜遊；研究提升廟街夜市氛圍方案；
  • 賽馬會：逢周三晚可免費進入跑馬地馬場公眾席
財經Hot Talk

記者：伍鍵文

商場活動 經濟 迪士尼樂園 M+ 港鐵 商場 西九文化區 文娛藝術 農曆新年 旅發局
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