【香港夜繽紛】領展：兩商場免費請市民睇戲、港鐵晚間「搭5送1」　一文睇清香港夜繽紛活動重點（不斷更新）

▲ 一文睇清香港夜繽紛活動重點

港府正式啟動「香港夜繽紛」活動，財政司司長陳茂波在西九文化區主持啟動禮，他表示，政府將牽頭舉辦連串活動，希望帶旺夜市，又公布一系列夜間活動詳情，包括在灣仔、西環及觀塘海濱設立的夜間市集、鼓勵全港各區河畔舉辦活動；港鐵 （00066） 推晚間「搭5送1」優惠；不少因疫情取消的實體活動也會復辦，如大坑舞火龍、美酒佳餚巡禮等活動。

陳茂波表示，自5月推出「開心香港」活動，市面經濟逐漸改善，希望透過增加夜間經濟，為市民提供更多夜間選擇，如食肆、博物館、冬季戶外活動等，他又希望香港作為「東方之珠」更為閃亮。

【更新至9月15日上午11時】

Lalamove向100家參展小店派發300元送貨利是

即時送貨平台Lalamove向100名參展小店派發300元送貨利是，包辦小店進出場及補貨物流，與小店拍住上，並提供Lalamove Rewards合作宣傳計劃，為小店吸人流，為夜市做旺市。參展小店可透過【網址】登記，換領兩封150元送貨利是，及與Lalamove合作推出更多宣傳及優惠，藉物流送貨帶動夜經濟。

Lalamove為鼓勵大眾投入夜間消費，為逛夜市購物的遊人提供送貨優惠，新用戶只需在Lalamove APP輸入優惠碼【LALAFUN】，即可專享25元送貨折扣優惠，另外凡於即日至10月2日每晚8至12時落單送貨，用戶可獲得雙倍Lalamove獎賞計劃積分。

領展：兩商場免費請市民睇戲、推餐飲消費優惠

領展 （00823） 公布，中秋及國慶假期期間，旗下兩個商場將舉行「領展Link Up夜派對」，免費請市民觀賞多套本地電影，並聯同商戶推出不同的餐飲消費優惠。首輪三場「夜派對」將於樂富廣場及天瑞商場的戶外廣場放映電影，同時舉辦猜燈謎活動，並設置攤位遊戲及免費派送小食。該兩個商場將聯同商戶提供不同夜市餐飲消費優惠。

另外，優惠期內每日下午7時後，顧客於41個指定領展商場消費滿50元，即可享一小時免費泊車優惠。Link Up手機程式會員可再尊享一系列期間限定夜市優惠。領展指，將於未來數月陸續於旗下其他地區的商場舉行「夜派對」。

港鐵推晚上10時半後搭車「5送1」 加強晚市泊車優惠

由9月29日至11月23日期間，港鐵推出「玩夜啲 賞你搭」活動。乘客只需使用已連結MTR Mobile賬戶的成人八達通，在推廣期内晚上10時半或之後於重鐵、輕鐵拍卡出閘或於港鐵巴士拍卡上車滿5次，即可獲得一次可於全日任何時間使用的免費本地車程。

另外，港鐵旗下商場將透過MTR Mobile送出3萬張港鐵商場電子禮券及加強晩市泊車優惠，鼓勵市民於晚上消費；商場亦將安排特別活動，包括晚間音樂會、節日裝飾及市集、特色戶外裝飾等，並鼓勵商戶延長營業時間 ，特別於星期四至日及公眾假期，提升商場於夜間的氣氛

據陳茂波介紹，「香港夜繽紛」分為四個重點，包括文化藝術體驗、海濱休閒體驗、節日精彩體驗，及多元娛樂體驗。

一、文化藝術體驗

M+博物館 舉行博物館夜間展廳活動及工作坊；

舉行博物館夜間展廳活動及工作坊； 藝術館、科學館、太空館 帶來博物館夜遊體驗 ， 延長周五、六、日及公眾假期延長開放至 晚上10時 ；

帶來博物館夜遊體驗 延長周五、六、日及公眾假期延長開放至 ； 大館 未來6個月舉行各項夜間表演及藝術展覽；

未來6個月舉行各項夜間表演及藝術展覽； 戲院夜場購票優惠

二、海濱休閒體驗

海濱場地（灣仔、西環及觀塘） 舉行一系列活動，包括表演、文創活動、小賣攤位及地區特色導賞等；

舉行一系列活動，包括表演、文創活動、小賣攤位及地區特色導賞等； 鼓勵全港 各區河畔和海濱地方 ，舉辦活動予區內居民參與；

，舉辦活動予區內居民參與； 美酒佳餚巡禮 於10月底回歸中環海濱活動空間；

於10月底回歸中環海濱活動空間； 11月展開為期一個月的全城餐廳及酒吧推廣

三、節日精彩體驗

中秋復辦 大坑舞火龍 活動、深港兩地同步舉行 無人機表演 、 維園中秋綵燈會 及 粵劇表演 ；

活動、深港兩地同步舉行 、 及 ； 舉行 國慶煙花匯演 、 主題樂園萬聖節活動 （海洋公園和迪士尼樂園）；

、 （海洋公園和迪士尼樂園）； 西九 香港繽紛冬日巡禮 將設置巨型戶外聖誕樹；

將設置巨型戶外聖誕樹； 除夕 戶外倒數 ；

； 農曆新年各區年宵市場將恢復乾貨攤位、年初一舉辦花車巡遊

四、多元娛樂體驗

商場：超過80個商場舉行 夜間活動 ，推出 餐飲及消費優惠 ， 延長營業時間 、 提供泊車優惠 、 晚上直播英超

，推出 ， 、 、 蘭桂坊協會：過百間食肆及酒吧推 不同優惠

港鐵：推出「玩夜啲 賞你搭」晚間乘車優惠，每滿五次晚間車程（晚上10時30分後出閘），即可獲得 一次免費本地車程獎賞 ；

； 旅發局：向旅客派發 「香港夜饗樂」餐飲消費券，及提供開蓬巴士夜遊 ；研究 提升廟街夜市氛圍 方案；

；研究 方案； 賽馬會：逢周三晚可免費進入跑馬地馬場公眾席

記者：伍鍵文